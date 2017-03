Nàng Kiều khỏa thân trên bìa sách: Đẹp hay “nhức mắt“?

Theo thông tin từ Công ty Sách Nhã Nam, ấn bản do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo được Vĩnh Hưng Long thư quán in lần đầu năm 1925 và tái bản 1927 sau khi hiệu đính chi tiết. Cũng theo Nhã Nam, lần tái bản năm 2015 này có bổ sung một số phụ bản tranh minh họa lấy từTập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du. Đây là tập sách bao gồm 11 bức tranh màu in trên giấy dó, của các họa sĩ Vịệt Nam hàng đầu thời bấy giờ như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Lê Văn Đệ, Lưu Văn Sìn, Nguyễn Đỗ Cung… được xuất bản để lấy tiền sửa mộ, dựng bia kỷ niệm nhà văn Nguyễn Du vào năm 1942.