Newsweek ra ấn bản cuối cùng

Ra đời từ 1933, cho đến nay Newsweek đã trở thành tờ tuần báo lớn thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Time. Suốt nhiều thập kỷ cạnh tranh với Time, tờ báo này đã tạo nên nét riêng của mình với những bìa báo ấn tượng.

Newsweek đã tạo được nét riêng cho tờ báo nhờ những bìa báo ấn tượng. Trong hình là bìa số đầu tiên của báo - Ảnh: digitaltrends

Trong ấn bản đầu tiên phát hành ngày 17-2-1933, Newsweek cho đăng bảy bức ảnh sự kiện đại diện bảy ngày trong tuần, trong đó có ảnh của trùm phát xít Adolf Hitler. Ở ấn bản cuối cùng ra ngày 24-12, tấm hình chụp trụ sở chính của tạp chí đứng kiêu hãnh tại khu Manhattan, thành phố New York được chọn là hình ảnh trang bìa. Kèm theo đó, tờ báo cũng gửi thông điệp #lasprintissue# (#ấn bản cuối cùng#) như một lời chào tạm biệt với những độc giả báo in trung thành của mình.

Tổng biên tập Newsweek, bà Tina Brown, cho biết dấu thăng “#”, vốn thường đứng trước từ khóa trên trang mạng xã hội Twitter, được sử dụng ở đây để tượng trưng cho thời đại kỹ thuật số - tương lai mà Newsweek đang hướng tới.

Theo AFP, lượng phát hành và doanh thu quảng cáo sụt giảm trước xu thế ngày càng nhiều bạn đọc tìm đến những website tin tức chính là lý do khiến Newsweek phải ngưng xuất bản báo in để chỉ tập trung vào phiên bản điện tử của báo. Với việc đóng cửa báo in, Newsweek sẽ tiết kiệm được những chi phí như in ấn, bưu phí và phát hành. Tòa soạn cũng xác nhận sẽ phải giảm bớt số lượng nhân viên biên tập không cần thiết.

Theo NGUYÊN PHẠM (TTO/AFP, BBC)