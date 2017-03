Nga đưa sách Nguyễn Nhật Ánh vào đại học

Tiến sĩ Maxim Syunnerberg là tác giả cuốn Tự điển Nga - Việt xuất bản năm 2008. Ông là phó giáo sư bộ môn tiếng Việt của Học viện Á Phi thuộc Đại học Moscow. Maxim Syunnerberg đã đề nghị Nguyễn Nhật Ánh cho phép đại học này đưa truyện dài nổi tiếng của anh trở thành sách giáo khoa giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên Nga.

Cuốn "Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh được nhiều bạn đọc trong nước yêu thích.

Nguyên tác của Cô gái đến từ hôm qua có 10 chương sẽ được soạn lại thành 16 chương để dạy theo giáo trình kéo dài 16 tuần của Đại học Moscow. Dự kiến, một nửa nội dung giáo trình là nguyên bản của cuốn sách, phần còn lại là tiếng Nga, bao gồm những ghi chú về từ vựng, ngữ pháp và những bài tập dựa theo nội dung tác phẩm

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang xem lại văn bản tác phẩm sau khi phân thành 16 chương để góp ý cho những người thực hiện cuốn sách vì các phân chương này có sự khác biệt so với bản gốc do Nhà xuất bản Trẻ in.

Hôm 17/1, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng vừa ký hợp đồng với NXB Nanmee Books (Thái Lan), đồng ý cho đơn vị này chuyển ngữ tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ( NXB Trẻ 2008, giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2009 và giải thưởng Văn học ASEAN năm 2010) sang tiếng Thái Lan. Dịch giả cuốn sách là tiến sĩ Montira Rato, người từng dịch thành công tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm cách đây 4 năm. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bản tiếng Thái dự kiến ra mắt bạn đọc Thái Lan vào đầu tháng 8, nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngoài ra, sáng 8/2 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục đón nhận tin vui khi cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của anh được NXB Trẻ tái bản 5.000 cuốn. Vậy là, sau 2 tháng tính từ ngày ra mắt (ngày 12/12), có 32.000 bản Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đến với độc giả. Theo NXB Trẻ, đây là một hiện tượng trên thị trường sách văn học Việt Nam hiện nay.

Theo Thoại Hà (Evăn)