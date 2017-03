Nghề cười tưởng nhớ họa sĩ Chóe

Bìa cuốn Nghề cười

Tập sách gồm 17 truyện ngắn, 9 tản văn, 24 bài thơ, 10 ca khúc (đính kèm CD album nhạc do các ca sĩ nổi tiếng trình bày). Ngoài ra còn có những bức thư thật xúc động mà họa sĩ Chóe viết cho vợ con ông, đặc biệt là cả 100 trang màu in các bức tranh hí họa, biếm họa (các văn nghệ sĩ nổi tiếng như: Hoàng Hiệp, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến..., 28 bức chân dung các tác giả nữ đoạt giải Nobel, chân dung 42 đời tổng thống Mỹ, một số tác phẩm trích trong The world of Chóe, tranh tự họa...).

Họa sĩ Chóe tên thật là Nguyễn Hải Chí, sinh năm 1943 tại Chợ Mới, An Giang. Ông có năng khiếu cả văn, thơ, nhạc, họa nhưng thành danh ở thể loại hí họa, biếm họa. Trước năm 1975, Chóe vẽ thường xuyên cho nhật báo Sóng Thần, từng được các báo Mỹ, Pháp, Ðức trích in lại và Nhà xuất bản Glade Publications đã chọn lọc và cho xuất bản tập tranh của Chóe với tên The world of Chóe vào cuối năm 1973 tại Mỹ. Ông cũng từng được tờ báo The New York Times bình chọn là một trong tám họa sĩ biếm xuất sắc nhất thế giới.

Theo Lam Điền (Tuổi Trẻ)