Nghi án cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush đạo văn

Tin từ tờ Telegrapha cho hay, nhiều nhà bình luận đã nhận xét rằng, cuốn "Decision Points" của ông George W.Bush có nhiều giai thoại gây cười, được lấy từ các cuốn hồi ký khác nhau của nhiều tác giả là chính trị gia trên đất Mỹ và châu Âu. Thậm chí, có người còn cáo buộc rằng, hồi ký của cựu Tổng thống chỉ là hình thức "copy and paste" (cắt và dán).

Phải nói rằng, trong cuốn hồi ký của mình, ông George W.Bush đã không ngần ngại phơi bày một số bí mật được giấu kín trong suốt thời kỳ ông còn là Tổng thống Mỹ. Song, như tờ Bưu điện Huffington của Mỹ đã viết, cuốn hồi ký chứa đựng rất nhiều sự kiện hay với những câu chuyện khá thú vị nhưng thực tế thì ông George Bush lại chưa bao giờ có mặt trong những cuộc vui đó.

Tờ Bưu điện Huffington chỉ rõ rằng, cựu Tổng thống Mỹ đã mượn rất nhiều chuyện hay được lấy từ ấn phẩm phụ san mang tên Bush at War (Bush trong chiến tranh) của nhà báo Bob Woodward. Cuốn tư liệu này từng được Nhà Trắng phản đối và chỉ trích rất nhiều vào thời điểm Bob Woodward cho xuất bản vào năm 2002. Khi đó, cựu Thư ký Nhà Trắng là ông Ari Fleischer còn bị kỷ luật vì cung cấp tài liệu cho Bob Woodward.

Những gì ông George W.Bush miêu tả khung cảnh của tháp đôi sau khi bị tấn công vào ngày 11/9/2001 cũng vậy. Tất cả đều là lời văn của Bob Woodward, từng câu, từng chữ và kể cả dấu chấm dấu phẩy. Điều đáng nói là những đoạn văn tả này do Bob Woodward ghi lại theo ký ức và lời kể của Ari Fleischer, kể cả đoạn nói về việc ông đi thăm các nạn nhân bị thương sau vụ tấn công vào Lầu Năm Góc ngày 11/9/2001…

Để chứng minh cho những gì đã nêu, tờ Huffington Post còn đưa ra một loạt những phần "copy & paste" khác của cuốn hồi ký "Decision Points". Chẳng hạn, trong cuốn hồi ký, ông George W.Bush có viết về cuộc gặp giữa Tổng thống Afghanistan với một chiến binh Tajik vào đúng ngày nhậm chức: "Khi ông Karzai tới Kabul vào ngày nhậm chức 22/12/2001, tức 102 ngày sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, nhiều thủ lĩnh Liên minh phương Bắc và các vệ sĩ đã đón chào ông tại sân bay. Khi Karzai dạo bước trên tấm thảm đỏ một mình, một chiến binh Tajik đã hỏi ông rằng, những người cùng đi với ông đâu. Ông Karzai đáp: "Tại sao? Tất cả mọi người đều là người Afghanistan".

Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush

Tờ Huffington Post khẳng định rằng, toàn bộ đoạn văn này là được trích nguyên văn từ bài báo mang tên "The Mess in Afghanistan" do Ahmed Rashid viết trên tạp chí của New York. Chưa hết, cựu Tổng thống Mỹ còn "bê" nguyên văn bài phỏng vấn của ông John McCain trên tạp chí Washington Post về Iraq vào hồi ký của mình…

Phải nói rằng, công luận Mỹ khá sửng sốt trước những cáo buộc được đăng tải trên tờ Huffington. Mặc dầu vậy, họ cũng không thể không nghi ngờ khi tờ báo này dẫn chứng được khá nhiều điểm đáng lưu ý. Một số tờ báo khác ở Mỹ bắt đầu lục lại những tư liệu cũ để kiểm tra xem cựu Tổng thống còn "đạo văn" của những ai nữa không. Trong lúc này thì theo thống kê của nhà xuất bản Random House Inc, ngay trong ngày đầu tiên phát hành, cuốn hồi ký của ông George W.bush đã tiêu thụ được hơn 220.000 bản, với hơn 20% doanh số từ sách điện tử. Đây là doanh số cao nhất kể từ sau quyển My Life (Cuộc đời tôi) của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton phát hành với 400.000 cuốn vào năm 2004.

Trong đợt phát hành đầu tiên này, "Decision Points" được in hơn 1,5 triệu bản, bằng với lượng phát hành đợt 1 của cuốn "My Life". Thời gian qua, cựu Tổng thống cũng đã tích cực quảng bá cuốn sách của mình qua các cuộc phỏng vấn với một loạt người dẫn chương trình nổi tiếng như Matt Lauer, Oprah Winfrey, Sean Hannity...

Theo Khánh Chi (ANTG cuối tháng)