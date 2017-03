Ngô Liêm Khoan ra mắt tập thơ

Những tấm ván trên cầu Hiền Lương gồm 36 bài thơ chia thành ba phần: Tầm biển, Là chúng ta và Suy tôn Tất Đạt Đa. Ngô Liêm Khoan in 3.400 bản. Nhà thơ chia sẻ: 3.400 bản in tượng trưng cho ngày giải phóng 30-4. Cầu Hiền Lương chia đôi đất nước vào năm 1954 và có 450 tấm ván cầu ở bờ Bắc và 444 tấm ở bờ Nam. Do vậy hai bìa gấp có độ rộng 4,50 cm và 4,44 cm.

Q.TRANG