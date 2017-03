“Ngọc” từ mấy mươi năm theo nghề báo

Nhà báo Nam Đồng: Tái hiện một thời vất vả, sôi nổi đầy thử thách…(*) Tôi đã đọc Không có gì & không một ai một mạch 3 tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối. Cuốn sách đã làm sống lại trong tôi một thời mà bạn dùng các từ sôi nổi, mạnh mẽ, vất vả và gan lì. Đó đúng là cái thời kỳ rất trong sáng và đầy nhiệt tình. Làm hết mình và cũng yêu hết mình… Trong lời mở cuốn tiểu thuyết này, anh có viết: “Đây là chuyện hoàn hoàn hư cấu nhưng không thể không có chút ít bóng dáng của tôi và bạn bè”. Chút ít cái gì? Đầy ắp ra đó thì có. Những sự việc, tính cách, những con người bạn không nói là ai nhưng ai cũng biết đó là ai. Không có gì & không một ai không lên gân, không lý luận nhưng qua những lời kể giản dị, tôi như sống lại những ngày tháng đầy gan góc, đầy thử thách. Có lúc quyết liệt đến độ một số người phải rời khỏi… “võ đài”. Bối cảnh cuốn tiểu thuyết mở ra khi nhân vật chính vào nghề, hòa vào đội ngũ những chàng trai, cô gái Sài Gòn lúc ấy đều mới trên dưới 30 tuổi. Họ từng được trui rèn trên những đường phố Sài Gòn rực lửa đấu tranh hoặc trong lao tù hà khắc của Sài Gòn trước đó. Chính với cái “Sài Gòn” ấy giúp họ không bị những giáo điều ràng buộc. Họ khắc khoải, đau đáu vượt qua những: xơ cứng trong tư duy, công chức trong làm báo, lối mòn trong thể hiện… Tôi rất khoái khi đọc đoạn: “Năm run run cặp môi nói chúng ta phải rời cái vú mẹ” Bạn rất khéo khi nhắc lại hình ảnh “cái vú mẹ bao cấp”. Ở đó nhà báo cảm thấy êm đềm, thoải mái và an toàn nhưng để làm một tờ báo chẳng có tác dụng gì. Đó là loại công báo đầy ắp tiếng kèn, trống, lễ, lạc mà thiếu vắng hơi thở của đời thường. Giá gạo tăng, giá vải tăng, tàu lật, máy bay rơi… thì không được viết vì “sợ địch lợi dụng”. Lễ tổng kết ngành than thì 9/10 số chữ liệt kê tên tuổi chức vụ người tham dự còn chưa đến 1/10 nói lớt phớt vài câu về sản lượng than liên tục giảm sút… Tờ báo trong Không có gì & không một ai đi đầu trong tiến trình xa rời bầu sữa mẹ bằng những đội lên rừng khai thác lồ ô, thành lập xưởng xeo giấy, xưởng hóa chất… Tờ báo từng bước là tiếng nói của Nhà nước và cũng là diễn đàn của nhân dân; là phương tiện chống cái xấu cái ác, sửa sai cái lạc hậu, quan liêu, bảo thủ. (…) Dĩ nhiên Không có gì & không một ai là một cuốn tiểu thuyết viết về chuyện tình của ba người chứ không phải là một tập lịch sử một thời làm báo nhưng ở đó tôi nhìn ra một bức tranh chấm phá vẽ đúng những nét tiêu biểu một giai đoạn đột phá của một tờ báo trăn trở từ kiểu làm báo bao cấp qua báo chí đổi mới. (*) Trích ý kiến góp với tác giả Nguyễn Đông Thức tại buổi giao lưu giới thiệu cuốn tiểu thuyết. Tựa do tòa soạn đặt. “Phượt” mô tô tuổi 60 Tháng 5-2012, ở tuổi 61, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã chạy xe mô tô chở nhà văn Đoàn Thạch Biền đi xuyên bốn tỉnh miền Tây đến những xã nghèo nhất ở những huyện nghèo nhất của mỗi tỉnh để nắm bắt thực tế cuộc sống. Đến các xã nghèo này, hai nhà văn trao học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học từ tiền túi và tiền của các mạnh thường quân ủng hộ. Nhà văn Nguyễn Đông Thức (đứng bên phải) trước tượng đài cá ba sa ở Châu Đốc. Ảnh:TL Ông chọn những nơi nghèo khổ nhất để đến vì “những nơi sang trọng mình đã đến nhiều rồi”. Qua chuyến đi, nhà văn thấy người khỏe ra. Song vẫn có nỗi buồn đọng lại: “Dân mình còn nghèo quá. Nghèo đến mức mình không nghĩ ra luôn!”.