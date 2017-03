Ngôi trường có 18 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Tư liệu cho thấy những sáng tác của các thành viên đã nổi đình đám ở trong tỉnh và mon men đến các báo Trung ương như Người giáo viên, Báo Độc Lập. Hữu Thỉnh có bài thơ từ khi còn học lớp 9, mãi đến năm 1981 mới trình làng trên số Tết của báo Tiền Phong: "Hai nhà lưng dựa vào nhau/ Cành xoan bên ấy ngả đầu sang đây/ Lá sả đấy gội đây say/ Ru em bên ấy bên này thiu thiu/ Hôm qua bên ấy lẩy Kiều/ Bên này căm mãi cái mưu Tú Bà..." (Hai nhà).

Bạn tôi - nhà thơ Vũ Đình Minh, thời còn dạy học ở Vĩnh Phúc, có nhắc lại chất xúc tác trong sáng tác ở câu lạc bộ thơ của trường. Ngoài các bài thơ của các nhà thơ viết về Vĩnh Phúc, phải kể tới bài "Mây và bông" của Ngô Văn Phú, người ra trường trước chúng tôi năm khóa; càng thúc giục các thành viên câu lạc bộ hăng say sáng tác. Ra trường chỉ dăm năm, các thành viên trong câu lạc bộ đã có nhiều tác phẩm, trong đó có những tác phẩm đoạt giải thưởng quốc gia. Tôi chú ý tới ba giải nhất ở ba cuộc thi thơ viết về đề tài nhà trường. Bài: "Ý nghĩ ngày mưa" của Vũ Đình Minh đoạt giải nhất cuộc thi thơ 1975-1976 do Hội Nhà văn phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Bài "Những đứa trẻ ở Tràng Yên" của Vũ Duy Thông tham gia cuộc thi do Vụ Giáo viên Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức đã lọt mắt xanh ban giám khảo với giải cao. Bài "Thưa Thầy" của Hữu Thỉnh đoạt giải nhất cuộc thi thơ do Bộ Đại học & Trung học chuyên nghiệp và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Bài thơ theo nhà thơ Hữu Thỉnh là có địa chỉ rõ ràng viết để kính tặng các thầy giáo trường Trần Phú nơi anh đã học khóa 1960-1963: "Trước ngọn thước là con đường xa tắp/ Bông hoa nào cũng có vẻ bình yên/ Và em tin sau cay đắng vẫn tin/ Những ngọn suối không làm đau bóng cỏ".

Năm 2006, chào mừng sự kiện được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nhà trường đã cho ra mắt tập thơ "Thơ từ một mái trường". Tôi còn nhớ một chi tiết cảm động: Nhà thơ Phạm Tiến Duật nói với tôi: "Mình có đi thực tập ở trường cấp 3 Trần Phú, Vĩnh Phúc hơn 1 tháng, cũng là thời gian mình được dạy học duy nhất ở trường phổ thông, ước mơ trở thành giáo viên. Nhà trường làm tập thơ, mình gửi bài "Một giờ mười phút" đứng trong tập hợp nhiều nhà thơ thì vui quá".

Năm 2011, nhà trường được Nhà nước phong tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Hiện nay, trong số học sinh theo học tại trường có 18 người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đó là các nhà văn, nhà thơ: Việt Anh, Ngô Văn Phú, Hữu Thỉnh, Vũ Duy Thông, Nguyễn Bùi Vợi, Hà Đình Cẩn, Vũ Đình Minh, Ngân Vịnh, Nguyễn Ngọc Thiện, Đăng Bảy, Lâm Quý, Thái Vượng, Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Đăng Sâm, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Tung, Nguyễn Trung Thành. Vừa qua, ba học sinh cũ của nhà trường đã được nhận phần thưởng cao quý về văn học nghệ thuật: Hữu Thỉnh - Giải thưởng Hồ Chí Minh; Ngô Văn Phú, Hà Đình Cẩn - Giải thưởng Nhà nước.

Kết thúc bài viết, xin ghi lại mấy câu thơ trong bài "Với người gieo hạt" của thày giáo, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi từng dạy học tại trường: "Bạn trụ lại vùng đồi bền bỉ/ Năm ấy dạy cha giờ dạy con/ Khoảng xa ấy bao điều phải nghĩ /Để nắng mưa không bào xói tâm hồn".

Theo Nguyễn Cảnh Tuấn (VNCA)