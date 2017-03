Người bắt rắn

Chú cũng dễ sợ thật! Không những thò tay trần bắt những con rắn độc, mà khi cao hứng còn quàng chúng quanh cổ mình như người ta choàng vòng hoa trên sân khấu.

Bốn mùa, chú vẫn một bộ đồ như mấy thầy pô-lít thời Pháp. Cũng cái áo ngắn tay có cầu vai và hai túi bự trước ngực, đóng “thùng” với chiếc quần lửng chừa đôi chân trần lúc nào cũng đen bóng như thoa mỡ. Thắt lưng là một sợi dây mây bằng ngón tay cái để chịu nổi chiếc giỏ hai ngăn to đùng, đựng bên ếch, bên rắn luôn quàng sau lưng. Bộ đồ ấy lâu ngày không giặt đã ngả sang màu phân ngựa, dày như bánh tráng và láng bóng như được ủi bởi “chất liệu” mồ hôi dầu “đặc hiệu” của chú. Chú đội chiếc mũ đồng lượm được đâu đó nữa nên chẳng hề sợ mưa nắng. Có hai vật chú luôn mang bên mình như chiến binh không rời vũ khí là chiếc vợt to tổ chảng và cái ngoéo sắt. Và cứ ra đường, chú lại bập bập điếu thuốc lá tự vấn, to bằng ngón chân cái nhả khói nghi ngút làm hàm răng vàng như cơm cháy.

Làng tôi thời đó các loại côn trùng và bò sát nhiều vô kể, đến nỗi gây bực bội và lo sợ cho dân làng. Tuy vậy, do quan niệm ăn uống phải thanh cao mà người làng tôi không ai thèm ăn thịt những con vật thuộc hàng “hạ đẳng” ấy! Người nào lỡ “phạm miệng” lập tức bị xì xầm, bị cấm vào những nơi tôn nghiêm thờ tự lễ Phật, miếu cầu thần linh bởi miệng mồm họ đã bị uế tạp! Vì lẽ đó mà làng tôi đã trở thành nơi an cư cho lũ rắn no mồi nằm vắt vẻo trên các cành cây, xà nhà; lũ kì đà, tắc kè, chuột… say mồi đuổi nhau chạy cả vào nhà làm trẻ con khóc thét. Nhiều người đã bị rắn độc cắn do giẫm hoặc vớ phải chúng khi làm nương vườn…

Giữa “thế sự nhiễu nhương” ấy, chú Xum xuất hiện, nổi tiếng một vùng! Gia đình chú thật nghèo. Thường xuyên bị ăn đói, mặc rách, ấy vậy mà từ nhỏ chú đã mập mạp, da dẻ hồng hào, càng lớn càng phốp pháp. Rồi cái bí mật nuôi con giỏi của cha mẹ chú lâu ngày cũng bị lộ, gia đình chú trở thành “hạ đẳng”. Ấy là do thương con không đủ cơm cháo nên họ đã lén lút bắt ếch, rắn… cho con cái ăn trừ bữa. Với chú Xum, ngay từ khi mới tập ăn đã được cha mẹ cho thưởng thức cháo ếch, chuột, rắn, lớn lên thì luộc, nướng nguyên con chấm muối ớt, nay đã ghiền. Những lời ong tiếng ve của người làng dè bỉu chỉ là gió thoảng qua tai. Chú không đi học nên ít bạn bè, tính lầm lì ít nói, đôi mắt luôn nhìn vào khoảng không, khiến người tiếp xúc không thể hiểu chú đang nghĩ gì.

Khi chúng tôi lớn lên thì thời “vàng son” của chú Xum cũng qua dần. Loài “hạ đẳng” không còn nhiều như xưa nữa, muốn bắt thì phải săn lùng. Đã thế, chú xuất hiện ở đâu là lũ chó châu vào sủa râm ran như thể cảnh báo, giúp các con vật chui vào hang lẩn tránh. Dù ở ao sâu hay đầm cạn, chỉ đưa mắt quan sát một lượt, mũi phập phồng hít hít mấy cái là chú biết ở đâu có con vật đang lẩn trốn. Cái khó còn lại là đoán cái hang con vật có mấy cửa thoát, rồi dùng cái vợt tổ chảng úp chặn lại, xong chỉ cần thọc cái ngoéo sắt vào hang dò tìm là móc được con vật ra.

Coi vậy chớ không phải dễ ăn! Có bận chú Xum gặp một con rắn hổ vừa to vừa tinh quái. Bị móc từ trong hang ra, nó vẫn nằm yên trên cái ngoéo. Khi chú đưa tay chộp, nó không thèm phản ứng mà bất ngờ “phập” ngay bàn chân trần của chú. Nhanh như chớp, chú lấy từ túi áo ra sợi dây buộc cổ chân mình lại, đưa ngay vết thương lên miệng hút lấy hút để, nhổ ra từng bụm máu rồi cố bò ra đường nhờ người làng đưa đi bệnh viện. Nghe chú kể cái cảm giác bị rắn cắn mà ai cũng ớn lạnh. Sau cái nhói từ chỗ bị cắn là như có một luồng điện mạnh mẽ chạy thẳng lên tim. Nọc rắn chạy đến đâu thân thể mất cảm giác đến đó, cổ họng tức thì khô cứng và đắng ngắt như bị ai đổ tro vào miệng… Tai nạn đó đã làm bàn chân phải chú bị tật. Ngược lại, tay nghề chú trở nên điêu luyện hơn.

Chuyện thật khó tin với người làng: Chú Xum có vợ! Vợ chú là người làng bên, nơi không có khái niệm “thanh cao” trong chuyện ăn uống. Mấy tháng nay, gia đình ấy sống nơm nớp chỉ vì một con rắn “thần”. Con rắn từ đâu trôi dạt về sống trong vườn nhà họ sau một trận lụt. Đêm đầu tiên nó đã cắn chết con chó đầu đàn, rồi ung dung xơi gần hết ổ trứng gà đang ấp. Sự việc cứ tiếp diễn. Chủ nhà thuê người từ phương xa đến đặt bẫy nhưng con rắn ma mãnh không bao giờ mắc bẫy. Mỗi lần có đặt bẫy là nó lại cắn chết một con vật nuôi trong nhà như để trả đũa lại. Chó, heo, gà cứ vậy mà mất mát dần… Ban đêm, gia chủ không ai dám ngủ nhà mình. Chú Xum được mời tới như một vị cứu tinh. Dạo quanh trong vườn một lượt, chú đã biết hang rắn nằm ở đâu. Lượng sức mình không bắt nổi bằng phương pháp thông thường, chú bảo chủ nhà cứ mua trứng gà về đặt trong ổ đều đặn cho nó xơi mấy đêm liền. Sau đó chú đích thân mang ổ trứng gà của mình tới, rồi ra về sau một hồi đốt lá xông khói, khử mùi chung quanh nơi đặt ổ trứng.

Sáng ra chú tới rất sớm, hả hê khi thấy ổ trứng ngót hơn một nửa. Trong số trứng bị mất đó, có mấy cái chú đã dùng kim tiêm rút một phần ruột ra, rồi cho nhựa xương rồng và trái cà độc dược giã nhuyễn trộn lẫn với vôi ăn trầu vào. Chú hấp tấp chạy tới hang nó, cũng nghiêng tai, lom khom nghe ngóng một hồi rồi tự tin dùng dụng cụ đào bới, móc. Đó là một con rắn hổ mang đen trũi, đờ đẫn không còn sức phản kháng, to bằng cổ chân và dài hơn sải tay người lớn. Chủ nhà mừng hơn được vàng, nói trong niềm vui: “Nghe chú chưa vợ, có muốn làm rể tui không?”. Chú Xum mừng rỡ gật đầu cái rụp như thằng Bờm nhận lấy vắt xôi của phú ông, còn cô gái lỡ thời thì đỏ bừng đôi má, thầm phục tài nghệ của ân nhân cứu gia đình mình.

Vợ chú Xum tính tình hiền lành, thụ động, sinh nở sồn sồn nên gia cảnh càng nghèo. Dẫu nghèo đến mấy, chú Xum vẫn luôn mơ ước con cái mình được học hành đôi chữ. Nhưng chú đầu tắt mặt tối, đâu có đến trường mà biết nỗi khổ của con mình. Ngoài đánh vật với con chữ ra, các cháu còn gặp phải sự kì thị, thành kiến của bạn bè trang lứa. Chúng không kêu con chú là Thành, là Đạt mà kêu thằng Ếch, thằng Rắn… Giờ ra chơi, Thành, Đạt chỉ biết đứng nhìn bạn bè trong nỗi thèm thuồng trò ném bi, đánh đáo…, thỉnh thoảng lại bị cái cốc trộm vào đầu đau điếng của một đứa ngổ ngáo nào đó. Cuối cùng các cháu đành phải bỏ học, xách giỏ theo cha.

Bươn chải kiếm sống trong kiếp nghèo ấy, ai ngờ hiền lành như chú Xum mà lại…

Sau một đêm mưa gió, sáng ra vị sư làng tới gặp ông trưởng thôn bẩm báo: “Hôm qua vườn chùa bị mất trộm buồng chuối to”. (Chuối “bà” quê tôi hồi đó rất quý, chỉ để thăm người đau ốm hoặc các nhà sang trọng dùng làm món tráng miệng khi có khách. Nhà như chú Xum mà bán một buồng chuối là có gạo ăn cả tuần.) Đây là lần đầu tiên trong thôn xảy ra chuyện trộm, ông trưởng thôn lật đật đến ngay hiện trường xem sự thể. Mới nhìn qua đã biết ngay thủ phạm. Ông cho mời chú Xum tới. Không cần vòng vo, ông chỉ dấu chân và ra lệnh chú đem ngay tang vật giao nộp.

Chú Xum chết lặng người. Vốn ít miệng mồm, vả lại biết làm sao cãi khi cái dấu chân đặc biệt của mình cả làng không ai có còn lồ lộ trên vùng đất ướt - bàn chân phải do ngày xưa bị rắn cắn, có ngón cái ngoẹo đơ phô ra như chân người Giao Chỉ. Chú đành quỳ xuống lạy ông trưởng thôn như con ếch dang hai chi trước lạy người mỗi khi bị làm thịt.

Phần ông trưởng thôn đã hơn hai mươi năm tại vị, luôn tự hào về sự tín nhiệm của dân làng đối với mình. Thiệt ra cái chức trưởng thôn thuộc dạng “vác tù và hàng tổng”, làng tôi không ai ham. Nhưng ông trưởng thôn nghĩ khác, đó là cái chức ăn trên ngồi trốc, thể hiện chính danh vị trí số một trong làng. Bởi vậy, cỗ bàn đâu ông cũng có mặt để được ngồi ngang hàng bàn chuyện làng xã với các bậc trưởng thượng. Và bất kể chuyện to nhỏ gì ông cũng thích đem ra họp hành, xét xử để thể hiện vai trò chủ tọa…

Vụ trộm xảy ra trước ngày bầu lại chức trưởng thôn vài hôm, ông trưởng thôn như mở cờ trong bụng, xem đây là cơ hội tái đắc cử của mình. Giọng ông oai như hổ: “Chú nhận tội đi! Đem ngay tang vật ra nộp, tôi sẽ tha cho”. Chú Xum vẫn một mực kêu oan. Giận tím mặt nhưng rồi ông trưởng thôn lại nghĩ bụng: “Chứng cớ rành rành, tuy vậy để người làng khen mình tài đức vẹn toàn thì nên đem tình ra đối xử với hắn trước đã”. Giọng ông dịu lại: “Tôi cho chú về nhà suy nghĩ, nội nhật nay phải đem buồng chuối ra nộp. Nếu không, sáng mai tôi sẽ giải chú xuống xã”.

Chú Xum thất thểu ra về mà người đờ đẫn hơn cả bị rắn cắn. Ngày hôm đó, đầu óc chú chỉ luẩn quẩn một câu hỏi: “Ai mà có bàn chân giống mình đến rứa hè?”. Rồi thở dài sườn sượt: “Cứ ngỡ mình làm nghề hạ bạc thì sẽ không có người ghét bỏ, sống như cây cỏ thì đời sẽ bình lặng theo tháng ngày trôi. Vậy mà!...”.

Thật thà là tính cố hữu của chú Xum, nó như tấm giấy thông hành giúp chú tự do vào ra vườn tược người trong làng bắt ếch, rắn mưu sinh. Xong việc, chú không mang gì ra khỏi vườn họ ngoài con vật bắt được và chỉ để lại dấu chân. Từ khi thịt loài “hạ đẳng” đã làm “vinh dự” được những cái miệng cao sang thì ánh mắt người đời nhìn chú cũng bớt khoảng cách. Nhưng nay ai đó vô tình hoặc hữu ý đã biến chú thành kẻ gian, cuộc sống rồi đây sẽ càng cơ cực…

Đêm càng về khuya, chú Xum càng miên man nghĩ về thời thơ dại của mình. Đời chú cô đơn từ thuở thiếu thời, cha chú bảo con bị bạn bè xa lánh chỉ vì nhà ta sống khác quan niệm với họ. Chú hỏi quan niệm là gì thì cha không biết. Cha chỉ biết rằng người làng mình sống thanh cao, không ăn thịt loài “hạ đẳng”; ngược lại nhà ta lại sống nhờ các con vật đó. Và đạo thanh cao nhà ta cũng đơn giản, chỉ gói ghém trong sáu chữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Thế thôi mà mãi khi lớn lên, đụng chạm thực tế chú mới hiểu. Đó là lúc bắt ếch, rắn… trong cảnh vườn nhà người ta vắng vẻ, nhìn cây trái chín lủng lẳng mà đành thèm thuồng trong nỗi đói khát. Đạo lý ấy càng thấu đạt là lúc chú cận kề bên cha những ngày ông cuối đời. Thèm một bát cháo trứng nhưng cha không bao giờ mở miệng, ăn gì cũng hỏi cặn kẽ ở đâu ra, làm sao có... Lúc hấp hối, cha không nói được nhưng qua ánh mắt, chú vẫn hiểu lời dặn dò.

Tiếng gà gáy sáng đã đưa chú về thực tại. Rứa là một chút nữa thôi họ sẽ đưa mình ra làng hạch tội, rồi dẫn đi bỏ tù. Lúc nớ hai tay mình sẽ bị còng, lầm lũi đi trên con đường làng, theo sau có người cầm súng. Nghĩ đến ánh mắt lạnh băng và những lời xì xầm như kim châm của người làng mà chú nổi gai ốc. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc chú Xum lóe lên một luồng sáng dữ dội… Rón rén ngồi dậy tránh tiếng kêu phát ra từ chiếc chõng tre ọp ẹp sợ làm mẹ già thức giấc sau một đêm trằn trọc, chú ra khỏi nhà trong cảnh trăng lờ mờ tối, hướng bước về ngã ba đầu làng, nơi có con sông quê đục ngầu chảy siết mùa lũ và ngôi đình làng luôn phảng phất khói hương…

Đứng trên chiếc cầu nối giữa hai thôn, nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn lấp lánh ánh bạc phản chiếu từ con trăng muộn, một ý nghĩ thoáng qua… Chú lững thững bước về ngôi đình làng gần đó. Say sưa sờ sẫm hai hàng thập bát binh khí bằng gỗ sơn son thếp vàng để ở giữa gian đình; ngước mắt nhìn ngắm như muốn ghi hết cảnh quan trên các điện thờ vào đầu mình, xong chú quỳ xuống trước chánh điện, sụp lạy kính cẩn như vị chủ lễ dâng hương ngày lễ tế… Không tin nổi! Chắc chú đã ăn phải gan rồng rồi, chớ trước đây dẫu có cho vàng chú cũng không dám bén mảng tới ngôi đình uy nghi này.

Thực hiện xong điều mơ ước thiêng liêng nhất của đời mình, chú lấy từ túi áo ra sợi dây ga-rô đã bao lần cứu mạng mình, thong thả buộc lên đòn tay hiên đình, bắt nó thực hiện sứ mệnh ngược lại…

Người làng tôi kể cũng lạ! Khi nghe chú Xum lấy vợ họ đã khó tin, nay chú chết để chứng minh với người đời rằng: Kẻ nghèo khổ cũng có lẽ sống của mình thì họ cũng hồ nghi.

Chỉ khi nhóm thanh niên vô công rỗi nghề say rượu, xì ra chuyện chúng thách đố nhau “thử tài Bao Công” của ông thôn trưởng, bằng cách chọn ra một người có bàn chân giống kích cỡ, buộc ngón cái bàn chân phải ngoẹo hệt như chân chú để thực hiện vụ trộm, thì họ mới vỡ lẽ: Chú Xum chết không phải vì bị loài rắn báo thù huyễn hoặc. Mà vì con người…

TRẦN KIÊM HẠ