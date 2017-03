Người hành khất mù trở thành nhà văn

Nhà văn mù Nguyễn Trung Thành đã cho ra đời tập thơ Tiếng lòng, Khúc ru lòng; tập tiểu luận Hương đại; tập truyện thiếu nhi Thủ lĩnh cóc tía; tuyển tập truyện ngắn Phục thiện, Nẻo Khuất...

Ông cũng giành được hàng chục giải thưởng, như: giải B truyện ngắn báo Nghệ An (1996); giải C tạp chí Đời mới, Hội người mù Việt Nam; giải khuyến khích văn học của Đài TNVN (2005), tặng thưởng Hồ Xuân Hương lần ba; giải 3 luận văn của Liên hiệp Hội người mù Onkyo Đông Á Thái Bình Dương (2005); giải khuyến khích chuyện đời tự kể báo Tuổi trẻ năm (2006); giải thưởng đặc biệt vượt lên số phận do tạp chí Thanh niên tổ chức năm 2010...