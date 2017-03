Người nói giùm nạn nhân chiến tranh

Thành lập Đông Tây hội ngộ và Làng Toàn cầu Sau khi sang Mỹ bà Lệ Lý tham gia các hoạt động xã hội giúp đỡ trẻ em mồ côi và nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Trong những năm 1975-1985, bà nhận nuôi dưỡng và giáo dục 17 con em Việt Nam mồ côi sang Mỹ. Năm 1986 bà về thăm quê hương lần đầu tiên theo chính sách mở cửa của Chính phủ Việt Nam. Vào năm 1987 bà sáng lập tổ chức Đông Tây hội ngộ (East Meets West Foundatin) nhằm giúp đỡ xây dựng quê hương; đấu tranh đòi Mỹ bãi bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ Việt Nam. Bà tham gia nhiều phái đoàn giáo dục về hòa bình thế giới; thực hiện cứu trợ nhân đạo đầu tiên tại Việt Nam. Bà hiến tặng toàn bộ thu nhập từ phim, sách, tiền diễn thuyết... cho Làng Hòa bình, Làng Hy vọng... tại Việt Nam. Năm 1999 bà vận động nhà tỉ phú Mỹ Chuck Feeney tài trợ kinh phí cho quỹ Đông Tây hội ngộ trong 10 năm và rút khỏi tổ chức này. Sau đó bà lập tổ chức Làng Toàn cầu (Global Village Foundation) nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc và hỗ trợ người nghèo Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề và phát triển cộng đồng. ___________________________________________ Nhà văn Lệ Lý tên đầy đủ là Phùng Thị Lệ Lý (1949), sinh và lớn lên ở Hòa Vang, Quảng Nam. Từ 14 tuổi bà bị đã giam giữ, tra tấn,... Theo mẹ vào Sài Gòn làm giúp việc cho một gia đình giàu, bà mang thai với ông chủ nhà, hai mẹ con bị đuổi việc. 16 tuổi, đang mang thai, bà bán thuốc lá, thậm chí làm gái mại dâm để nuôi con. Năm 1969, bà làm hộ tá cho một bệnh viện ở Đà Nẵng và lập gia đình với một kỹ sư người Mỹ, năm 1970 bà sang Mỹ định cư. Bà viết tự truyện When Heaven and Earth Changed Places, đạo diễn người Mỹ Oliver Stone đã mua bản quyền truyện chuyển thể thành phim từ năm 1993. Phim đã từng chiếu nhiều lần tại Hà Nội và sóng VTV. Năm 1993 bà xuất bản tự truyện thứ hai Child of War, Woman of Peace (Đứa trẻ thời chiến, người phụ nữ thời bình). Cuộc đời của Lệ Lý còn là chủ đề chính trong bộ sách nổi tiếng tại Mỹ Who is Le Ly Hayslip? (Lệ Lý Hayslip là ai?) của NXB Raintree.