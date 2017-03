Nguyễn Duy đọc thơ tại Hà Nội

Trong một trả lời phỏng vấn gần đây, Nguyễn Duy từng tâm sự: “Bây giờ, tôi vẫn không sợ chết mà chỉ sợ ngoắc ngoải. Sợ sống thực vật. Và sợ làm khổ vợ con. Tôi còn nợ mình vài ba cuốn sách viết về chính sự trải nghiệm của mình. Vì thế, chỉ còn mỗi một cách để vượt qua những sợ hãi kia là chúi mũi vào mà viết”.





Nguyễn Duy nổi tiếng với thể loại thơ lục bát, nhưng cũng có nhiều bài thơ tự do góc cạnh, nhiều suy tư về phận người, phận đất nước như Đánh thức tiềm lực (xuất bản lần đầu vào tháng 12/1984) có đoạn viết: “Này, đất nước của ba miền cày ruộng/ chưa đủ no cho đều khắp ba miền/ ta ca hát quá nhiều về tiềm lực/ tiềm lực còn ngủ yên...”, sau bài này in toàn văn trong tập Mẹ và em (NXB Thanh Hóa, 1987). Trong buổi giao lưu này, Nguyễn Duy cũng sẽ giới thiệu một chút về tuyển tập Nguyễn Duy thơ (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn) vừa xuất bản, nơi mà ông quan niệm về thơ như chính câu thơ của mình: “Ta chúi mũi hà hơi lên trang bản thảo/ Hô hấp nhân tạo những con chữ khó thở”.





Theo Văn Bảy (TT&VH)