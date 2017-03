Nguyễn Xuân Khánh: Lịch sử chỉ là đinh treo cho văn chương

Sáng 15/10, Viện Văn học tổ chức tọa đàm “Lịch sử và văn hóa qua tự sự nghệ thuật của Nguyễn Xuân Khánh”. Trọng tâm là bộ ba tiểu thuyết "Hồ Quý Ly" (2000), "Mẫu Thượng Ngàn" (2006), "Đội gạo lên chùa" (2011) - các tác phẩm đã tạo nên dấu ấn đặc sắc trong đời sống tiểu thuyết đương đại Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học cho biết tọa đàm được tổ chức nhằm hướng tới những cách tiếp cận đa chiều về tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh, xuất phát từ những suy tư lịch sử - văn hóa trong các tác phẩm của ông; khẳng định những nỗ lực tìm kiếm cũng như chỉ ra những hạn chế trong nghệ thuật tự sự, từ đó nhận diện, lý giải chuyển động của tư duy tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tọa đàm xoay quanh ba vấn đề chính: Một là làm sáng tỏ vấn đề thể loại, trong đó có khái niệm "tiểu thuyết lịch sử" và "tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh". Thứ hai là vấn đề đổi mới tư tưởng của tác giả và thứ ba là nghệ thuật tự sự trong tác phẩm của ông.

Nhà nghiên cứu Phạm Toàn mở đầu tọa đàm với việc phân định lại khái niệm "lịch sử", "khoa học lịch sử" và "tiểu thuyết lịch sử". Ông cho rằng, lịch sử là người câm đã đi mất. Người làm khoa học lịch sử cũng chỉ là người ghi chép lại theo quan điểm của cá nhân họ. Chỉ có người nghệ sĩ là chạm đến những khát vọng của lịch sử, khơi mở những vấn đề ẩn khuất và lay động con người. Ý kiến của Phạm Toàn là để xác lập một ranh giới tự do cho các nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử, loại trừ những tranh cãi về tính đúng - sai, sự thật - hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử.

Nguyễn Xuân Khánh (thứ tư từ trái qua) chụp ảnh với đại diện Viện Văn học.

Tọa đàm cũng đặt ra vấn đề, liệu có phải các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh đều được coi là tiểu thuyết lịch sử? Trong khi "Hồ Quý Ly" là tiểu thuyết lịch sử, một số nhà phê bình cho rằng, "Mẫu Thượng Ngàn" và "Đội gạo lên chùa" có thể xem là tiểu thuyết văn hóa phong tục. Trong đó, cả ba tác phẩm đều chứng đựng cái "lịch sử theo tác giả". Và đặc biệt, lịch sử đã hòa vào văn hóa, phong tục, tín ngưỡng dân gian trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh để soi rọi con người.

PGS.TS Nguyễn Thị Bình đi vào trường hợp cụ thể "Đội gạo lên chùa" để nhận định, Nguyễn Xuân Khánh là người tự do trên sân chơi tiểu thuyết. Ông không nệ thực, không nệ Phật, nệ Mẫu dù sử dụng những chất liệu đó trong tác phẩm. Cái can dự của ông vào chất liệu đó là đưa ra những suy tư về giá trị sống, giá trị văn hóa tại các thời điểm lịch sử. Vì thế, tác phẩm "Đội gạo lên chùa" chứa đựng Phật giáo theo kiểu của Nguyễn Xuân Khánh. Và ông đề xuất lẽ sống "tùy duyên" của mình: không phải phó mặc số phận mà ca ngợi tự do, không áp đặt, không định kiến về kẻ khác. Đó cũng chính là cái đổi mới trong tư tưởng của Nguyễn Xuân Khánh khi nhìn nhận về lịch sử, văn hóa dân tộc và trong việc sử dụng chất liệu văn chương.