Nguyễn Xuân Thủy: Từ Trường Sa đến game online

Sáng 21-1 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trao giải cuộc thi tiểu thuyết, truyện ký và ký do bộ phát động từ năm 2007-2010. Cuộc thi nhận được 146 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài ngành công an. Ban tổ chức đã trao các giải A, B, C cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi, trong đó có hai giải A là tác phẩm Sát thủ online của Nguyễn Xuân Thủy và Hoa bay của Chu Thanh Hương (mỗi giải 30 triệu đồng). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao bốn giải B (mỗi giải 20 triệu đồng) và bốn giải C (mỗi giải 15 triệu đồng) cho các tác giả và tác phẩm khác.