Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký ra sách 420 câu đố vui

Quyển sách bao gồm những câu đố bằng thơ về các loài hoa, các con vật, các loài cá, các tỉnh/thành trong nước hay về các danh nhân trong lịch sử… do chính nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sáng tác. Các câu đố trong sách đa phần đều có cách diễn tả trong sáng, thú vị nhưng dễ đoán. Sách do Công ty First News và NXB Trẻ ấn hành.

TÂM KHANH