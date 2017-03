Nhà văn đoạt giải Nobel ra mắt tiểu thuyết mới

Nhà văn Peru đoạt giải Nobel văn học 2010 Mario Vargas Llosa vừa phát hành quyển tiểu thuyết mới mang tên El Sueno del Celta (tựa tiếng Anh The Dream of the Celt - tạm dịch: Giấc mơ của người Celt) vào hôm 3- 11 vừa qua tại Madrid (Tây Ban Nha).

Đây là quyển sách chỉ trích những hậu quả của chủ nghĩa thực dân ở châu Âu. Nội dung kể về cuộc đời của Roger Casement, một người Ireland theo chủ nghĩa dân tộc đã bị kết án vi phạm nhân quyền tại Congo và bị người Anh treo cổ vào đầu thế kỷ 20. Vargas Llosa đã đi từ Preu đến Banna Strand, tại quận Kerry, nơi Casement từng bị bắt giữ, để lấy tư liệu viết nên quyển sách lần này.



Nói về nhân vật Roger Casement, ông cho biết “Đó là một trong những người châu Âu đầu tiên có được một nhận thức rõ ràng về những gì đang diễn ra trong chủ nghĩa thực dân và mạnh dạn tố cáo nó”.Cuốn tiểu thuyết sẽ được phát hành tại 17 nước nói tiếng Tây Ban Nha và dịch sang 20 thứ tiếng trên thế giới. Mario Vargas Llosa là tiểu thuyết gia nổi tiếng trong nền văn học Mỹ Latinh. Ông vừa được trao giải Nobel văn học vào tháng 10 vì có những trang viết sắc sảo về sự phản kháng và sức mạnh của cá nhân. Tuy nhiên, Vargas Llosa cho biết ông cảm thấy khó làm việc kể từ sau khi đoạt giải Nobel.



“Tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng/đêm nhưng tôi không phàn nàn về điều đó. Tôi hy vọng đó chỉ là tình trạng tạm thời và mình sẽ nhanh chóng trở lại nhịp độ bình thường” - ông nói. Vargas Llosa nói rằng ông vẫn còn “rất nhiều dự án trong đầu” và sẽ “tiếp tục viết mỗi ngày”. “Tôi sẽ chết đi với một cây bút trong tay” - Vargas Llosa chia sẻ.



