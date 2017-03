Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Trường Sa trải nghiệm quý của đời tôi

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy sinh năm 1977 tại Phú Thọ. Anh sở hữu khá nhiều giải thưởng: Giải ba bút ký văn học - Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2004, giải ba truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức năm 2009, giải C (không có giải A) tặng thưởng Báo chí - Văn học nghệ thuật Bộ Quốc phòng (2004-2009) cho tiểu thuyết Biển xanh màu lá, giải nhì (không có giải nhất) bút ký văn học - Tạp chí Nhà văn 2008, giải A cuộc thi tiểu thuyết với đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” (2007-2010)… Lính đảo đang đọc Biển xanh màu lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: TL Anh đã in bảy tập sách, trong đó có hai tập bút ký, hai tập truyện ngắn, hai tiểu thuyết và một tập sách thiếu nhi. Hiện tại, anh là biên tập viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân kiêm thư ký tòa soạn tạp chí Văn Hóa Quân Sự.