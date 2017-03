Nhà văn Phan Hồn Nhiên: “Càng khó viết, tôi càng hứng thú”

Sau một loạt sách dịch của phương Tây liên quan đến dòng văn học fantasy (tạm gọi là “văn học kỳ ảo”) như Chúa tể của nhẫn, Biên niên sử Narnia, Harry Potter, Tôi là Coriander, Cậu bé cưỡi rồng… làm mưa làm gió trên thị trường xuất bản trong hơn thập niên qua, gần đây giới trẻ Việt Nam lại hào hứng đón nhận sự xuất hiện các tác phẩm của một số cây bút trẻ trong nước viết theo xu hướng này. Một trong những tác giả nhận được nhiều mến mộ của độc giả là Phan Hồn Nhiên.

Bàng hoàng trước sự ủng hộ của bạn đọc

. Ngoài yếu tố sách có kèm theo những ảnh minh họa ấn tượng của họa sĩ Phan Vũ Linh, chị có thể lý giải sự cuốn hút của những tác phẩm này đối với độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ?

+ Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Thực sự khi quyển đầu tiên của bộ ba fantasy ra mắt và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ độc giả, chúng tôi khá bàng hoàng. Nhưng chúng tôi cũng hiểu thành công ấy một phần vì đây là món ăn còn thiếu trong thực đơn sách đọc dành cho độc giả trẻ ở Việt Nam. Hiệu ứng lan tỏa của dòng fantasy không chỉ trong văn học mà cả điện ảnh, chẳng hạn những tác phẩm như The Lord of the rings, Biên niên sử Narnia, Harry Potter... Vậy nên không lý do gì mà dòng văn học này không thể có mặt ở Việt Nam, được viết và vẽ cho độc giả bởi nhà văn và họa sĩ Việt.





Với dòng văn học kỳ ảo, nhà văn Phan Hồn Nhiên luôn đầu tư kỹ nhằm hướng ngòi bút đạt đến hiệu quả cao nhất, từ đó truyền cho người đọc niềm say mê thực thụ với văn chương.

. Khái niệm “văn học huyễn tưởng”, “văn học kỳ ảo” hay “hiện thực huyền ảo” có phù hợp với trường hợp tác phẩm này của chị không?

+ Theo tôi, thuật ngữ “văn học kỳ ảo” là chính xác hơn cả với thể loại mà chúng tôi theo đuổi, thể hiện bởi bộ ba Những đôi mắt lạnh, Chuỗi hạt Azoth, Xuyên thấm.

. Nếu gọi đó là dòng “văn học kỳ ảo”, theo chị, đâu là yếu tố cốt yếu nhất để tạo nên phong cách văn chương mới mẻ này?

+ Bản thân từ “kỳ ảo” đã có một giá trị đặc biệt trong cuộc sống phụ thuộc máy móc và đề cao kỹ thuật như thế giới hiện đại. Phải chăng đang xảy ra một nghịch lý: Khoa học càng phát triển thì chúng ta càng thấy khó khăn khi giải thích con người và thế giới xung quanh? Nghệ thuật, cụ thể ở đây là văn học fantasy đã thực hiện được một phần đòi hỏi đó khi tìm cách thể hiện và cắt nghĩa những gì đang diễn ra. Thế giới được khúc xạ qua lăng kính siêu nhiên, kỳ diệu, huyền ảo nhưng lại truyền đạt các thông điệp hiện đại, phản ánh các vấn đề cốt lõi của con người có lẽ là các yếu tố tạo nên sức sống đặc biệt của dòng văn học này.

Nếu tính toán, nhà văn sẽ thất bại

. Chị rất chịu khó tìm tòi, đổi mới cách viết và chọn cho mình được một lối đi riêng. Vậy chị hình dung thị hiếu đọc của giới trẻ hiện nay như thế nào? Liệu thị hiếu của người đọc là do chính nhà văn tạo ra hay nhà văn phải viết theo cách phù hợp với tâm lý độc giả của mình?

+ Thú thực việc tìm tòi, đổi mới cách viết của tôi là nhu cầu tự thân của nghề nghiệp chứ tôi cũng không vì các yếu tố bên ngoài để thực hiện những việc như vậy. Có lẽ chúng tôi, nhà văn và họa sĩ, khá may mắn khi các tìm tòi thử nghiệm của mình nhận được sự cộng hưởng nghề nghiệp với nhau và sự ủng hộ của độc giả. Theo kinh nghiệm cá nhân cũng như những gì tôi được biết từ các nhà văn khác, nếu tính toán để “phù hợp với tâm lý độc giả”, người sáng tạo sẽ thất bại với tác phẩm của mình.

. Chị có thể tiết lộ những dự định sáng tác mới của mình sau loạt tác phẩm vừa qua?

+ Tôi đang chuyển hướng sang một nhánh rẽ khác. Với tôi, hiện tại thì thử nghiệm mới có phần khó hơn và đòi hỏi cao hơn về kỹ thuật. Tôi không thể chắc chắn kết quả thế nào nhưng khi được làm những gì mới lạ mang tính thử thách, tôi luôn hứng thú và tập trung theo đuổi.

. Xin cảm ơn chị.

THU AN thực hiện