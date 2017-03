Nhà văn Sơn Nam: Ông già vui chuyện

Sơn Nam là người hầu như cả đời chỉ quen cuốc bộ. Ông không biết đi bất cứ một loại phương tiện xe cộ nào, dù là xe đạp (không biết thực hư đến đâu khi ông kể rằng, ông đi bộ là vì muốn hạn chế tối đa việc dùng các vật dụng của... đế quốc thực dân). Ở Sài Gòn, giai đoạn trước giải phóng, ông được anh em làng văn, làng báo suy tôn là "vua đi bộ". Thế rồi sau đó, ở thành phố lại xuất hiện thêm 2 ông "vua đi bộ" khác là nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Hoài Anh từ miền Bắc vào định cư. Sơn Nam buông lời bình luận vui: "Tưởng gì, cuốc bộ mà cũng có người giành".

Nhà văn Sơn Nam.



Hồi tháng 7/2007, trong một lần bám sau một anh xe ôm ruổi rong đường phố Sài Gòn, ông đã bị một người lái xe ôm khác tông phải. Sau cú tai nạn, ông bị bể xương đùi. Gã lái xe không những không xuống xe ứng cứu mà còn bỏ chạy mất tiêu. Nhà văn phải nằm liệt 7 tháng ở nhà trước khi được đưa vào viện. Vậy nhưng, khi ai đó đến thăm và lên tiếng trách gã lái xe bất lương, ông chỉ cười bảo: "Tội nghiệp cái thằng đụng nhầm ông già này. Chắc nó cũng nghèo rớt mùng tơi!".

Cũng trong thời gian nằm viện, khi một vị khách tới thăm hỏi ông nặng bao nhiêu ký, ông nói khoảng ngoài bốn chục chi đó. Một người nhà bệnh nhân giường bên nghe vậy lên tiếng: "Bác làm gì được 40 cân. Chỉ 37 cân là cùng". Ông cười hóm hỉnh: "Ừ thì tự trấn an mình một chút có sao đâu. Hồi nào tới giờ có cân đâu mà biết".

Trong văn nghiệp của Sơn Nam, nổi tiếng nhất có lẽ vẫn là cuốn "Hương rừng Cà Mau". Ông kể, ông viết cuốn này trong hai năm 1958-1959, thời kỳ Ngô Đình Diệm gắt gao đàn áp những người kháng chiến. Khi nghe một phóng viên trẻ là nhà văn, nhà báo Phan Hoàng hỏi: "Thưa ông, tên tuổi Sơn Nam chỉ thật sự được biết đến trên văn đàn từ tập truyện ngắn "Hương rừng Cà Mau" do Phù Sa in năm 1962? Ông còn nhớ gì về hoàn cảnh xuất hiện của tập truyện có đề tài khá "tế nhị" này giữa lòng chế độ Sài Gòn?", lão nhà văn đã dí dỏm mà rằng: "Đó cũng là cơ duyên của tôi. Bởi nếu "Hương rừng Cà Mau" xuất bản khoảng năm 1972 thì chẳng những không có tiếng tăm gì, mà anh em trong chiến khu sẽ hiểu lầm là Sơn Nam tán dương cho chiêu bài "xây dựng nông thôn" của chế độ Sài Gòn".

Khi chụp ảnh chân dung nhà văn Sơn Nam, các nhiếp ảnh gia rất chú trọng tới "chi tiết đặc tả" là đôi tai... ngoại cỡ của ông. Chẳng thế mà một lần, trong buổi giao lưu trực tuyến, có độc giả ở Bắc Ninh tên là Nguyễn Đình Tự đã đặt câu hỏi với ông: "Báo LC số 28 (13-7-2005) đã đăng: Nhà văn Sơn Nam có lỗ tai đạt kích cỡ khoảng 7 cm x 20 cm. Có lẽ vì vậy mà ông... nghe được lắm chuyện xưa tích cũ hay ho về vùng đất Nam bộ để viết lại thành nhiều tác phẩm giá trị về đất nước, con người Đồng bằng sông Cửu Long... Có đúng vậy không nhà văn?", Sơn Nam đã hóm hỉnh trả lời: "Trời đất! Nếu rinh được một đôi tai có kích cỡ như thế treo lên hai bên đầu thì chắc ngoài số lượng độc giả, tôi còn có số lượng... khán giả đông lắm!!! Tai tôi quả là cũng có to hơn người bình thường một chút, nhưng không phải vì do nghe nhiều mà tai to đâu. Thiếu gì người "tai to mặt lớn" mà chẳng bao giờ biết lắng nghe gì cả". Một cách trả lời vừa vui vừa... thâm thúy.

Sau khi nhà văn Sơn Nam qua đời (ngày 13-8-2008), thi hài ông được an táng tại nghĩa trang công viên Bình Dương. Theo thông tin báo chí thì cách đây ít lâu, khu mộ của nhà văn đã được các nhà hảo tâm tôn tạo rất đẹp, với chi phí lên tới cả tỉ đồng. Được biết, trước khi Sơn Nam mất chừng hơn một năm, đã có một số người đại diện cho Hội đồng quản trị của nghĩa trang công viên Bình Dương đến đặt vấn đề sau này, khi nhà văn có mệnh hệ gì, thì cho phép họ được mang xác ông về an táng tại nghĩa trang đó. Mặc dù rất bất ngờ với lời đề nghị... lạ, song khi nghe con gái hỏi: "Ba thấy chuyện này thế nào? Ba có đồng ý không?", nhà văn đã hỏi vui là "ở chỗ đó có đông người không?" rồi nói với con: "Người ta có lòng thì mình nhận lời thôi con à".

Theo Phạm Khắc Mẫn (VNCA)