Nhà văn Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng châu Á

Nhà văn Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh tại huyện Diễn Châu - Nghệ An, quê ở xã Bảo Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình. Ông vào bộ đội năm 1969. Thời chiến tranh, ông chiến đấu ở mặt trận B-3 Tây Nguyên. Năm 1975, ông giải ngũ, tốt nghiệp khoá 2 Trường Viết văn Nguyễn Du, làm việc tại báo Văn nghệ Trẻ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1997. Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh in lần đầu năm 1987 với tên Thân phận của tình yêu, được tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện một người lính tên Kiên, đan xen giữa hiện tại hậu chiến với hai luồng hồi ức về chiến tranh và về mối tình đầu với cô bạn học tên Phương. Nhà văn Bảo Ninh đã miêu tả chiến tranh từ một góc độ khác, góc độ cá nhân, thân phận con người, đi sâu vào những nỗi niềm cá nhân, được các nhà phê bình trong và ngoài nước đánh giá là cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh xúc động nhất trong nền văn học thế giới. “Nỗi buồn chiến tranh” (The Sorrow of War) là một trong số ít những tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới và được bạn đọc quốc tế nồng nhiệt đón nhận.