Nhập siêu sách thiếu nhi - Kỳ 1: Rẻ như... sách Trung Quốc

Vì sao rẻ? Trả lời câu hỏi tại sao Trung Quốc bán bản quyền sách rẻ, ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc Công ty Trí Việt - First News, cho biết thật ra Trung Quốc hiện có hai loại tác quyền sách: những sách do Trung Quốc sáng tác và những sách do Trung Quốc dịch lại của Âu - Mỹ. "Tại các hội chợ sách quốc tế, những sản phẩm sách của người Trung Quốc thì họ bán giá đắt tương đương Âu - Mỹ, nhưng bên cạnh đó với các sách dịch từ Âu - Mỹ thì họ bán cho Việt Nam với giá rất rẻ" - ông Phước ghi nhận. Việc bán rẻ như vậy là do Trung Quốc không tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ, bởi khi mua tác quyền một quyển sách tiếng Anh, Trung Quốc chỉ có quyền dịch sang tiếng Trung và phát hành. Việc bán bản dịch tiếng Trung như một sản phẩm phái sinh của bản gốc tiếng Anh để dịch sang một thứ tiếng khác là không thuộc quyền của Trung Quốc, vì chủ sở hữu nguyên tác vẫn giữ quyền sở hữu hợp pháp bản dịch. Ðơn cử trường hợp NXB Trẻ hợp đồng với tác giả J. K. Rowling khi dịch và phát hành Harry Potter tại Việt Nam: dịch giả Lý Lan là người giữ quyền được dịch, NXB Trẻ giữ quyền phát hành bản dịch, và bà Rowling vẫn giữ quyền sở hữu bản Harry Potter tiếng Việt. Thế nhưng, trong danh mục các sách thiếu nhi đang phát hành tại Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, hiện có rất nhiều sách vốn do Trung Quốc dịch lại từ các nước khác.