Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra mắt bản tiếng Nga

Tiến sĩ ngôn ngữ Nguyễn Huy Hoàng đã viết như vậy trong lời tựa của bản tiếng Nga cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm nổi tiếng. Đây là bản dịch ra tiếng nước ngoài lần thứ 18 của Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Sách sẽ được ra mắt tại Hà Nội ngày 24-7.

Tiến sĩ ngữ văn Anatoli Sokolov - Viện Đông phương học - Nga, tiến sĩ Lê Văn Nhân và tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng hợp tác dịch cuốn sách này với tên gọi tiếng Nga là Nhật ký chiến tranh (ảnh).

Việc dịch, in ấn và phát hành sách do Câu lạc bộ May Thăng Long (nhóm các doanh nhân trẻ VN đang sống và làm việc tại Nga) tài trợ và phối hợp TT VH Đông Tây thực hiện.

Theo THU HÀ (Tuổi Trẻ)