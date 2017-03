‘Nhìn thẳng vào sự thật sao gọi là đanh đá?’

Viết tài hoa cho trẻ con đến người đàn bà phì nộn Về cô gái này của Nguyễn Ngọc Thuần do NXB Trẻ ấn hành. Nhân vật chính của truyện là Z - một người đàn bà nặng 121 kg. Người đàn bà phì nộn này ngập ngụa trong căn bệnh thèm ăn, tuyệt vọng về ngoại hình không bình thường. Lựa chọn một nhân vật không đại diện cho cái đẹp về hình thể, Nguyễn Ngọc Thuần cho thấy anh thử thách bản thân với những trang viết mổ xẻ thế giới nội tâm con người, đặt trong tương quan với thế giới rộng lớn của xã hội. Ở đó, ngoài sự chán chường, nỗi cô đơn vì hạnh phúc bị vuột mất, người ta còn tìm thấy những xúc cảm, kỳ vọng về tình yêu và sự thấu cảm. Nhà thơ Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhận xét truyện dài của Nguyễn Ngọc Thuần đặc sắc ở bút pháp và cấu tứ. Nhẵn mặt ở các giải thưởng văn chương Nguyễn Ngọc Thuần xuất hiện trên văn đàn những năm đầu thập niên 2000, lập tức gây chú ý với hàng loạt giải thưởng. Anh có Giăng giăng tơ nhện - giải ba cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 2; Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - giải A cuộc thi văn học thiếu nhi “Vì tương lai đất nước lần 2” do NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức; Một thiên nằm mộng - giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2001-2002; Trên đồi cao chăng bầy thiên sứ - giải B (không có giải A) cuộc thi sáng tác văn học cho tuổi trẻ do NXB Thanh niên phối hợp với NXB Văn nghệ tổ chức; Cơ bản là buồn - giải nhì Văn học tuổi 20 năm 2014. Ngoài ra, anh còn xuất bản nhiều tập truyện khác như Chuyện tào lao, Cha và con và tàu bay…