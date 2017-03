Nữ điệp viên Marthe Cohn: “Tôi hài lòng với cuộc đời mình”

Tôi không xin danh hiệu Ngoài huân chương Thập tự chinh được trao tại chiến trường vào năm 1945, sau 54 năm kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, bà Marthe Cohn mới được nhận tấm huy chương đầu tiên. Bà nói về điều này: “Tại Pháp, nếu muốn được thưởng thì phải làm đơn và hồ sơ. Tôi không làm đơn xin danh hiệu vì tôi cho rằng nếu xứng đáng thì được thưởng chứ không việc gì phải làm đơn”. Đằng sau chiến tuyến của quân thù Đằng sau chiến tuyến của quân thù: Nữ điệp viên Do Thái trong lòng Đức quốc xã (Behind Enemy Lines: The True Story of a French Jewish Spy in Nazi Germany) là câu chuyện dài bắt đầu từ khi Marthe Cohn chào đời đến quãng thời gian bà định cư tại Mỹ. Sinh ra trong một gia đình người Pháp gốc Do Thái ở tỉnh Lorraine (Pháp), sát biên giới với Đức nên Marthe Cohn nói thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Đức. Khi chiến tranh xảy ra, 30 người thân, họ hàng của Marthe đều bị chuyển đến các trại tập trung, bà đang học tại TP Marseille nên không bị bắt. Trong thời gian học nghề y tá, Marthe đã gặp và đã yêu Jacques Delauney. Sau khi tốt nghiệp, họ hứa hôn. Cả hai trở thành thành viên Tổ chức kháng chiến miền Nam Pháp. Sau đó, đường dây hoạt động kháng chiến ở Marseille bại lộ, Jacques bị bắt và tử hình. Bìa Đằng sau chiến tuyến của quân thù bằng tiếng Pháp. Ảnh: RADIO – FRANCE Bà đã nhận nhiệm vụ của Tổ chức kháng chiến miền Nam Pháp để hoạt động xung quanh khu vực Paris dưới quyền chỉ huy của Trung tá Pierre Fabien - Chỉ huy tình báo của quân đội Pháp. Giỏi tiếng Đức, biết nghề y tá, Marthe được Trung tá Pierre Fabien đào tạo thành một điệp viên. Marthe tạo ra một lý lịch giả là nữ y tá của quân đội Đức đang tháo chạy về hướng đông và được Quân đoàn 2 (Lực lượng vệ quốc - Wehrmacht) tiếp nhận… Với tay nghề y tá, Marthe chiếm được sự tin tưởng của quân Đức và sớm trở thành trạm trưởng một trạm y tế dã chiến. Nhờ đó, bà có những thông tin về những trận phản công của Đức với các nước đồng minh. Bà đã giúp Bộ Tư lệnh quân Đồng minh tổ chức tấn công làm thất bại cuộc phản công lớn cuối cùng của quân Đức ở mặt trận phía tây vào cuối tháng 11-1944. Nhờ công bà, quân Đồng minh đã phá được chiến tuyến Siegfried và tiến vào lãnh thổ Đức từ cuối tháng 1 đến 5-1945. Vài năm sau, Marthe quyết định trở về với nghề y tá vốn là chuyên môn. Năm 1950, Marthe chuyển đến một bệnh viện tại Genève (Thụy Sĩ). Tại đây, bà kết hôn với ông Lloyd Cohn - một bác sĩ người Mỹ. Năm 1958, họ về Mỹ sinh sống đến nay. Bà đã được chính phủ Pháp trao tặng huân chương Thập tự chinh (1945), huy chương Quân nhân (1999), huân chương Bắc đẩu bội tinh Ngũ đẳng (2004) và huy chương Danh dự (2006).