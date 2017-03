Phạm Phú Hải: Người ở cõi vĩnh hằng đoạt giải Bách Việt

Đây là tập thơ đầu tay và cũng là tập thơ duy nhất của nhà thơ tuổi Canh Dần (1950) kịp góp vào đời sống văn học nước nhà trước khi “về với cõi thơ vĩnh hằng” tại nhà riêng sau cơn tai biến (6/5/2009). Lễ trao giải thưởng đã diễn ra sáng qua (29/1) tại Trường ĐH Văn hóa Hà Nội (418 - La Thành).



Công khai kết quả bỏ phiếu



Khác với lần công bố kết quả giải thưởng thơ Bách Việt lần thứ nhất là bỏ phiếu kín, không công bố ai bỏ phiếu cho tác phẩm nào thì lần này, BCT Giải thưởng thơ Bách Việt đã công khai tên từng thành viên thuộc Hội đồng thẩm định bỏ phiếu cho tập thơ nào mà họ lựa chọn.







Nhà thơ Phạm Phú Hải (trái) và Bìa tập thơ Một hôm núi khóc của ông

Theo đó tác phẩm Một hôm núi khóc đoạt giải thưởng Thơ Bách Việt năm 2009 với 3/5 số phiếu bầu, hơn tập thơ Hai bầu trời của Khánh Phương 1 phiếu. Các nhà thơ thuộc Hội đồng thẩm định giải thưởng thơ Bách Việt lần thứ hai bỏ phiếu cho tập thơ của Phạm Phú Hải gồm: Nhà thơ Giáng Vân (trưởng ban), nhà thơ Ý Nhi và nhà thơ Nguyễn Bình Phương.



Ba tập thơ khác lọt vào chung khảo lần này là Những giấc mơ đa chiều (Tuệ Nguyên - TP.HCM), Mùi thơm của im lặng (Đồng Chuông Tử - TP.HCM), Với tay bắt bóng (Đỗ Trọng Khơi - Thái Bình).





Tập thơ Một hôm núi khóc được Hội đồng thẩm định đánh giá như là “một nỗi bi thương”. Có những tra vấn đến kiệt cùng sức lực, đau đáu những trăn trở thẳm sâu về cuộc sống. Có những suy nghĩ lạ lùng và táo bạo dành cho thơ mà có Phạm Phú Hải mới nghĩ ra: Một năm có bốn mùa/ Nhưng tôi biết có một mùa thứ năm/ Không gian có bốn phương/ Nhưng tôi biết có một phương thứ năm/ Tôi đang sống/ Trong mùa và phương không tên gọi đó.



Trước ngày tìm về miên viễn ông đã viết những dòng thơ như để từ tạ chính mình: Tiếng khóc ngàn xưa hơn một lần tôi đã/Và ngày mai tôi sẽ lại bắt đầu...



Sẽ “phóng sinh” 30 triệu tiền thưởng



Một hôm núi khóc đoạt giải nhưng người thơ không còn, nên người nhận giải thưởng thay ông là bà Phạm Thị Thuận, em gái của ông. Bà chia sẻ với PV:



- Tôi rất xúc động và cũng thấy rất buồn vì giải thưởng được trao cho anh tôi mà anh lại không còn. Tôi hy vọng, ở thế giới bên kia, anh tôi cũng biết rằng thơ của anh đã đoạt giải thưởng, được in thành sách và có cơ hội được độc giả biết đến nhiều hơn qua các phương tiện thông tin đại chúng.





Bà Phạm Thị Thuận (trái), em gái nhà thơ Phạm Phú Hải và

ông Lê Thanh Huy - Giám đốc Công ty Sách Bách Việt



* Hy vọng anh sẽ biết, nghĩa là nhà thơ Phạm Phú Hải trước khi qua đời cũng chưa biết thơ của mình đã lọt vào chung khảo, in thành tập và đoạt giải thưởng sao, thưa bà?



- Đó là một nỗi đau không chỉ của riêng anh mà với cả gia đình tôi và bạn bè anh vì nhằm đúng hôm anh mất thì có tin tập thơ lọt vào vòng chung khảo. Có thể anh trai tôi đã mãn nguyện khi nghe tin vui đó trước khi trút hơi thở cuối cùng nhưng sẽ mãn nguyện hơn rất nhiều nếu như anh được nhìn thấy tập thơ của mình được in thành sách.



* Nghe nói, bà là người tập hợp các bài thơ của anh rồi gửi dự giải chứ không phải đích thân nhà thơ Phạm Phú Hải làm. Việc này đúng hay sai thưa bà?

Nhà thơ Phạm Phú Hải: sinh năm 1950, quê quán: Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam. Tác giả đã có thơ đăng trên một số báo, tạp chí, tuyển tập và có 3 tập thơ tự đánh máy chữ: Tiếng hú đầu, Gánh nước tưới sông, Thâm lâm ngâm.

* Xin phép được hỏi bà câu hỏi hơi tế nhị là, gia đình sẽ sử dụng số tiền thưởng này vào mục đích gì khi nhà thơ Phạm Phú Hải đã khuất núi?

Tăng thời gian nhận thơ dự thi lên 2 năm

Ông Lê Thanh Huy - Giám đốc Công ty Sách Bách Việt thông báo: Giải thơ Bách Việt lần thứ Ba sẽ có sự thay đổi về thời gian tham dự giải. Cụ thể, thời gian để các tác giả gửi thơ dự giải đến BTC kéo dài trong 2 năm 2010-2011. BTC Giải thưởng Thơ Bách Việt lần Ba nhận bản thảo dự thi từ ngày 1/2/2009 đến ngày 30/11/2011và công bố kết quả Giải thưởng vào ngày Rằm tháng Chạp hàng năm.





- Bản thân anh Hải và gia đình tôi không biết có Giải thưởng thơ Bách Việt. Tình cờ, một số người bạn của anh đến chơi có nói về giải thưởng này và giục anh làm bản thảo gửi dự giải. Vì lý do sức khỏe nên anh tôi từ chối. Bạn bè biết thơ anh sáng tác có đến hàng nghìn bài và thơ anh cũng chất lượng nhưng không những chưa bao giờ được xuất bản thành tập mà còn tản mát mỗi nơi một ít. Chính vì thấy rất tiếc thơ anh nên bạn bè anh khuyên tôi làm thay anh để gửi dự giải với hy vọng thơ anh sẽ được in thành tập “đàng hoàng”, chứ “không dám mơ” đoạt giải.Tôi không nhớ là mình cùng với “bạn thơ” của anh sưu tầm được bao nhiêu bài thơ của anh từ “kho tư liệu gia đình” và từ những người thân được anh tặng thơ mà chỉ biết tập thơ được BTC Giải thưởng thơ Bách Việt in gồm 70 bài.- Số tiền thưởng này tôi sẽ về trao lại cho mẹ tôi, người đã hơn 40 năm vất vả chăm anh từ những ngày đầu anh bị bệnh (năm 20 tuổi). Tôi tin mẹ tôi rất hạnh phúc và tin hơn là bà sẽ sử dụng cho mục đích từ thiện. Vì, mẹ tôi và anh Hải là những người thiện tâm, sống luôn muốn làm từ thiện dù cuộc sống của gia đình còn khó khăn. Đặc biệt, anh Hải là người đề cao việc phóng sinh và luôn nhắc nhở mọi người trong nhà về phóng sinh. Mẹ là người hiểu anh Hải nhất và mẹ sẽ thay anh “phóng sinh” (vì mục đích từ thiện) số tiền thưởng này...