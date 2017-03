Phát động cuộc thi ảnh tôn vinh người chiến sĩ công an

Theo đó, cuộc thi nhằm tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm, mưu trí, hết lòng tận tụy vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người đạt giải nhất của cuộc thi sẽ nhận được 10 triệu đồng và một máy ảnh kỹ thuật số trị giá 30 triệu đồng. Ban tổ chức chấp nhận tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật nhưng không chắp ghép làm sai lệch hiện thực… Thời hạn nhận ảnh dự thi đến hết ngày 10-9-2016.