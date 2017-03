Phát hành tiền truyện của Bố già

The godfather là quyển tiểu thuyết ăn khách nhất của Mario Puzo - Ảnh: HLR

Quyển sách có tựa đề The family Corleone (Gia đình Corleone) do Ed Falco viết dựa trên một kịch bản phim chưa sản xuất của Mario Puzo. Lấy bối cảnh những năm 1930, thời kỳ khủng hoảng ở New York, nội dung quyển sách kể về Vito Corleone khi còn hoạt động trong giới tội phạm đến khi trở thành một Don Corleone ghê gớm trong Bố già.

Mario Puzo qua đời năm 1999 ở tuổi 78. Ông từng giành hai giải Oscar tại hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho hai phần của bộ phim The godfather với sự tham gia của Marlon Brando và Al Pacino.

The family Corleone đã được nơi thừa kế di sản của Mario Puzo cho phép xuất bản. Con trai Mario Puzo cũng khẳng định cuốn tiểu thuyết lần này đúng với những gì ông để lại. Tuy nhiên, nhà xuất bản không nói rõ quyển sách này sẽ có khác biệt gì so với phần 2 của phim Bố già, cũng như khoảng thời gian đầu của Vito Corleone khi mới gia nhập thế giới ngầm của Ý - Mỹ.

Jamie Raab, phó chủ tịch của Grand Central Publishing, cho biết The family Corleone là cuốn tiểu thuyết "mang nhân vật kinh điển của Puzo trở lại trong sự quen thuộc lẫn sự khác biệt".

Bố già của nhà văn Mỹ gốc Ý Mario Puzo xuất bản năm 1969 đã tiêu thụ được hơn 21 triệu bản và chuyển thể thành một trong những loạt phim ăn khách nhất. Nội dung quyển tiểu thuyết này kể về Don Vito Corleone, người đứng đầu một gia đình mafia tại Mỹ, còn gọi là “Bố già”.

Theo THIÊN HƯƠNG (TTO)