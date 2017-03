Ra mắt hai cuốn sách về đất nước Italy tại Việt Nam

Đây là phát biểu của Đại sứ Italy Andrea Perugini tại Việt Nam trong buổi họp báo, ra mắt hai cuốn sách nêu trên do Đại sứ quán Italy và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức, diễn ra sáng 12/11 tại Hà Nội.



Nếu như cuốn sách “Italia - Cổ kính, thành bình và thơ mộng,” do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành là một cẩm nang du lịch bỏ túi không thể thiếu đối với người Việt khi đi du lịch Italy thì cuốn “Đầu óc của người Ý” (La testa degli Italiani) do Nhà xuất bản Nhã Nam ấn hành với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Italy lại giúp người đọc Việt Nam tiếp cận tâm lý, phong tục, văn hóa hay nói cách khác, phong cách sống của người Italy.



Đại sứ Andrea Perugini cho rằng những cuốn sách này là minh chứng cụ thể sau sự kiện Việt Nam và Italy đã cùng nhau ký kết một thỏa thuận song phương về hợp tác du lịch trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Italy vào tháng 12/2009 vừa qua.



“Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hãng Thông tấn Quốc gia Italy ANSA và Thông tấn xã Việt Nam vào tháng 6/2010, tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ tăng cường trao đổi tin tức và hợp tác để đưa những hình ảnh chân thực, tích cực của Việt Nam đến với công chúng Italy” - Đại sứ Andrea Perugini chia sẻ với phóng viên TTXVN có mặt trong buổi họp báo.



Cá nhân Đại sứ Andrea Perugini và tập thể cán bộ Đại sứ quán Italy tại Việt Nam, vừa qua đã tích cực tham gia vào việc ra mắt cuốn sách “Việt Nam, Thiên niên kỷ thứ 3” bằng tiếng Italy để quảng bá cho hình ảnh, vị thế của Việt Nam vào tháng 10 tại thủ đô Rome./.







Theo Quang Thanh (Vietnam+)