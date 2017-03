Ra mắt loạt sách về nghề báo Việt từ thời Pháp thuộc

Với quyển Làng báo Sài Gòn 1916-1930 - (The Birth of Vietnamese Political Journalism: Saigon, 1916-1930) của Philippe M.F. Peycam, dịch giả Trần Đức Tài cho biết tác giả đã dựa trên tài liệu của mật thám Pháp theo dõi những nhà báo thời bấy giờ để viết về hoạt động báo chí lúc bấy giờ.

Báo Quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19 của nhà báo Trần Nhật Vy là một khảo luận công phu về những tờ báo được xem là thủy tổ báo Việt như Gia Định Báo, Thông Loại Khóa Trình, Nam Kỳ Nhựt Trình và Phan Yên Báo.

Hơn cả tin tức - Tương lai của báo chí (Beyond News - The Future of Journalism) của Mitchel Stephens do nhóm Dương Hiếu - Kim Phượng - Hiếu Trung dịch là một công trình nghiên cứu báo chí có nhiều chỗ phê phán báo chí đương đại.

Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn của nhiều tác giả là tập ký sự về báo chí và những người làm báo đấu tranh dưới thời Pháp, Mỹ.