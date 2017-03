Ra mắt sách Bí quyết thành công sinh viên

Sách được viết khởi đầu từ cuốn Secrets for student success (Bí quyết cho sự thành công sinh viên) dành cho sinh viên của nước Mỹ nổi tiếng nhiều năm qua. Tuy nhiên, do môi trường học tập, sinh hoạt của sinh viên Mỹ khác với Việt Nam nên Trí Việt đã liên hệ với GS-TS-Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học New York Huỳnh Ngọc Phiên cùng hai tiến sĩ trong nước Trương Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Bích Ngọc biên soạn Bí quyết thành công sinh viên phù hợp cho sinh viên Việt Nam.

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mà sinh viên thường gặp: học ngoại ngữ, thói quen đọc sách, cách tự học, bí kíp tìm học bổng, khai thác Internet, cách quản lý blog, Facebook, thời gian hiệu quả để tránh lệ thuộc vào thế giới ảo…

TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM nhận xét: “Chặng đường sinh viên không mấy dài nhưng là chặng đường quan trọng trong đời người trí thức. Quyển sách rất hữu ích, giúp các bạn sinh viên rút ngắn hơn con đường đi đến thành công”.

HÒA BÌNH