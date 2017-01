Ra mắt sách về giáo sư triết học Trần Đức Thảo

Sách do Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội ấn hành, do nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn chủ trì dịch, hiệu đính và giới thiệu. Quyển sách có nguyên bản tiếng Pháp do GS Jocelyn Benoist và GS Michel Espagne chủ biên, được xem là tác phẩm có giá trị học thuật và toàn diện về triết gia Trần Đức Thảo. Buổi tọa đàm là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS - triết gia Trần Đức Thảo (1917-2017), người Việt Nam đầu tiên đậu bằng thạc sĩ triết học ở Pháp.