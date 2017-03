Ra mắt song ngữ 3 tác phẩm văn học Việt

NXB Kim Đồng vừa ấn hành song ngữ 3 tác phẩm văn học nổi tiếng, gồm "Sao Khuê lấp lánh" (The twinkling star Khue) của Nguyễn Đức Hiền, "Dế mèn phiêu lưu ký" (Diary of a cricket) của Tô Hoài và "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" (The banner embroidered with six golden characters) của Nguyễn Huy Tưởng.

Sao Khuê lấp lánh là tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Đức Hiền viết về cuộc đời Nguyễn Trãi, vị anh hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giúp Lê Lợi đánh bại quân xâm lược nhà Minh. Nguyễn Trãi còn là nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam và đã được tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. Tác phẩm được NXB Kim Đồng in lần đầu tiên năm 1975 và được tái bản nhiều lần. Sao Khuê lấp lánh đã được dịch giả Nguyễn Đình Phương chuyển nghĩa sang tiếng Anh và được tác giả lúc sinh thời rất tâm đắc. Nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam,Dế mèn phiêu lưu ký được viết và in lần đầu tiên năm 1941 ở Hà Nội. Qua hơn nửa thế kỷ, tác phẩm đã được dịch và xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cuốn sách của nhà văn Tô Hoài kể về chú Dế Mèn cùng bạn bè đi ngao du khắp nơi trên mặt đất. Trải qua bao hiểm nguy với vô vàn gian truân trên mỗi bước đường, chú kết nghĩa được những người bạn đồng tâm cùng chí hướng, cùng một ý chí mãnh liệt, cùng nhau hướng tới tương lai. Cuốn sách thứ ba - Lá cờ thêu sáu chữ vàng - kể về Trần Quốc Toản, vị anh hùng nhỏ tuổi đời Trần, giận giặc đến nỗi bóp nát quả cam. Cũng vì giận giặc, Trần Quốc Toản quyết chiêu binh mãi mã, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần vào chiến thắng vẻ vang của vua tôi nhà Trần… Trong nguyên bản, khi sử dụng những từ cổ hoặc điển cố, tác giả đều có chú thích bằng những từ dễ hiểu. Trong bản tiếng Anh, dịch giả đã sử dụng trực tiếp phần giải nghĩa để dịch ra.

Theo Hà Linh (Evăn)