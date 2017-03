Ra mắt tiểu thuyết Đố dám yêu em

Ngày 25-3, NXB Văn học sẽ ra mắt độc giả Việt Nam cuốn Đố dám yêu em (tên gốc Love me if you dare) của tác giả người Mỹ - Carly Phillips.

Đố dám yêu em mở đầu với việc nhân viên đàm phán con tin Rafe Mancuso liều mạng để cứu Sara Rios - nữ cảnh sát xinh đẹp mà anh thầm yêu. Hành động anh hùng này đã biến anh trở thành đối tượng săn đuổi của báo giới và đám phụ nữ độc thân ở New York. Còn Sara Rios thì luôn giằng xé giữa tình cảm của mình dành cho Rafe với sự thất vọng về tình yêu và hôn nhân. Một cuộc rượt đuổi, truy sát Sara (do cô vô tình là nhân chứng của một vụ trọng án) đã khiến Rafe và Sara xích lại gần nhau… Với thông điệp “Hạnh phúc luôn đến với những người dũng cảm đón nhận nó”, cuốn sách mang đến câu chuyện tình yêu cảm động giữa hai nhân vật chính vào đúng thời khắc khó khăn nhất giữa sự sống và cái chết. Carly Phillips là bút danh được nhà văn Karen Drogin sử dụng cho hơn 25 cuốn tiểu thuyết lãng mạn hiện đại bán chạy nhất do nhiều tờ báo hàng đầu của Mỹ (New York Times, USA Today, Publisher Weekly…) bình chọn. Đ.TRANG