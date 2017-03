Ra mắt tự truyện của Susan Boyle

Hòa trong vòng người xếp hàng tại nhà sách Waterstone’s trên đường Piccadilly - London, PV Thanh Niên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới được tiếp cận và được chính tay Susan Boyle ký tặng vào quyển sách.



Susan Boyle - The Woman I was born to be gồm 4 chương kể về câu chuyện “một con vịt xấu xí” từ quê hương Blackburn, West Lothian, Scotland đã vụt tỏa sáng tại cuộc thi Britain’s Got Talent tour và bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới từ ngày 11.4.2009, khi mạng You Tube tung ra ca khúc I Dreamed a Dream của Susan Boyle cho cộng đồng mạng. “Tôi biết các bạn đã biết về tôi, có thể có cái đúng, có thể có cái do dư luận suy đoán, nên tôi quyết định viết quyển sách này để kể chính câu chuyện của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích nó”. Susan Boyle viết trong lời đề dẫn của quyển tự truyện.



Đây là buổi ký tặng duy nhất trên toàn thế giới của Susan Boyle trước khi quyển tự truyện này xuất bản tại Anh và một số nước khác.





