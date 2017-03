Ra sách nhân giỗ đầu GS Trần Văn Giàu

Tập sách là kết quả công trình nghiên cứu công phu của GS Trần Văn Giàu đối với một vấn đề quan trọng: giá trị tinh thần truyền thống. Ðây là đề tài cần thiết, nhưng thực tế cho thấy trước GS Trần Văn Giàu chưa ai đề cập vấn đề này một cách thấu đáo.

Ảnh: T.THẮNG

Và điều đáng quý là GS Trần Văn Giàu đã hệ thống được các giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc VN. Ðó là: yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa. Bằng thao tác nghiên cứu liên ngành kết hợp giữa nguồn tư liệu lịch sử cộng với việc phân tích đặc điểm tính chất của con người VN xét trong tiến trình phát triển của tư duy, GS Trần Văn Giàu chỉ ra được những gì là kết tinh giá trị truyền thống của dân tộc.

Do vậy, tập sách như một tài liệu mở đường cho những ai muốn tiếp tục nghiên cứu các giá trị của VN. Ðặc biệt, những gợi mở từ tập sách chính là phần đáng quan tâm của những người học tập và nghiên cứu hôm nay. Chẳng hạn như phần so sánh đối chiếu với các dân tộc ở nước ngoài để làm rõ hơn nữa những giá trị của người VN cũng là một hướng mới có thể tiếp tục. Hoặc như khi khẳng định giá trị cần cù, sáng tạo của dân tộc VN, giới nghiên cứu hôm nay và mai sau có thể bổ sung phần hiệu quả của người lao động VN so với các nước, chẳng hạn như tính tỉ lệ sản phẩm xã hội được tạo ra trên đầu người... Ðó là những công việc cần yếu cho những ai kế tục con đường nghiên cứu của GS Trần Văn Giàu, nhằm làm nổi bật giá trị VN trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra.

Công trình này GS Trần Văn Giàu hoàn tất trong những năm 1970, in lần đầu năm 1980, tái bản lần thứ nhất năm 1993, và đây là lần tái bản thứ 2.

Theo LAM ÐIỀN (Tuổi Trẻ)