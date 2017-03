Rowling suýt vào chung khảo giải Bad Sex

Hai ứng viên hàng đầu giải thưởng văn học vừa đáng sợ vừa được mong chờ nhất này lại không được vào chung khảo. Cả JK Rowling với cuốn tiểu thuyết người lớn đầu tiên - The Casual Vacancy - và EL James với bộ ba Fifty Shades sẽ không có được phần thưởng “xấu” để trang trí trên bệ lò sưởi.



Jonathan Beckman - biên tập lâu năm của tờ The Literary Review, tạp chí tổ chức trao giải Bad Sex hàng năm - cho biết, các đề cử dồn dập dành cho The Casual Vacancy của Rowling. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc tranh luận gay gắt về cuốn sách, các giám khảo kết luận Rowling không đáp ứng được tiêu chí của giải thưởng. Beckman nhận xét: “Mặc dù có ‘một vài đoạn buồn nôn', tác phẩm của Rowling vẫn chưa đủ tệ”.







Trong cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn đầu tiên, Rowling có những trang miêu tả về tình dục khá táo bạo.



Theo Lê Phượng (VNE)



Beckman chia sẻ thêm: “Các cuộc tranh luận nảy lửa ở văn phòng của tờ The Literary Review không bao giờ kết thúc. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về những cuốn sách bề ngoài có vẻ như đủ điều kiện nhưng đoạn viết về sex đã thực sự đủ tệ để được vào danh sách chung khảo hay không”.Sự vắng mặt của Fifty Shades của EL James gây nhạc nhiên, bởi bộ tiểu thuyết này nổi tiếng với những trang viết ướt át.Beckman giải thích, The Fifty không đủ tiêu chuẩn “vì tiêu chí của giải thưởng xác định rõ là không chấp nhận văn học khiêu dâm”. Mặt khác, theo ông, "sách của James không đáng để được quảng bá thêm nữa bằng giải thưởng này". Biên tập viên của The Literary Review cho rằng, Bad Sex được lập nên để “bêu riếu nhằm hạn chế việc sử dụng những đoạn văn thừa thãi miêu tả tình dục thô thiển và hời hợt trong các tiểu thuyết thực sự chứ không phải trong các tiểu thuyết rẻ tiền".Lễ trao giải sẽ được tổ chức London vào tháng 12. Những người được giải hiếm khi xuất hiện tại lễ vinh danh này.1. Back To Blood - Tom Wolfe2. The Yips - Nicola Barker3. The Adventuress - Nicholas Coleridge4. Infrared - Nancy Huston5. Rare Earth - Paul Mason6. Noughties - Ben Masters7. The Quiddity of Will Self - Sam Mills8. The Divine Comedy - Craige Raine