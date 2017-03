Sách lan tỏa đến vùng Tây Nguyên

Hai TP lớn khác là Hà Nội và Đà Nẵng cũng đang theo gương TP.HCM tổ chức các hội sách, tuy quy mô chưa bằng TP nhưng thế cũng đã làm những người yêu quý sách ở đấy phấn khởi rồi. Hà Nội cũng đã mấy lần tổ chức hội sách nhưng quy mô tổ chức còn nhỏ, một số kỳ hội sách tổ chức theo chủ đề. Còn Đà Nẵng sắp tới sẽ lần đầu tổ chức hội sách từ ngày 21 đến 27-4.

Một số công ty phát hành sách và nhà làm sách tư nhân cho biết những năm gần đây, lượng sách phát hành về các tỉnh nhỏ, kể cả vùng sâu, vùng xa có tăng lên. Mới vừa qua tôi được tham dự lễ khai trương một nhà sách ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk. Thật bất ngờ khi nhà sách ở một huyện của tỉnh miền núi nhưng có quy mô không thua một nhà sách trung bình của TP. Nhà sách có đầy đủ thể loại sách, từ sách giáo khoa, văn học, lịch sử đến kinh tế, xã hội, chính trị, canh nông, kỹ năng sống… Nghĩa là nhà sách TP có sách gì ở đây đều có. Điều thú vị và bất ngờ hơn là đội ngũ nhân viên bán sách đồng phục rất lịch sự và có nghiệp vụ. Tôi đứng cạnh, làm như đang lựa sách, chú ý lắng nghe các cô giới thiệu sách khá rành mạch cho mấy người hỏi mua mà có lẽ nhiều nhân viên một số nhà sách ở các đô thị lớn chưa chắc có nghiệp vụ bằng! Nhà sách huyện Krông Pắk này là một trong tám nhà sách cấp huyện ở Đắk Lắk do Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Đắk Lắk tổ chức. Công ty còn có ba nhà sách khá lớn ở TP tỉnh lỵ Buôn Ma Thuột. Đến thăm Gia Lai, tôi cũng rất bất ngờ, thú vị khi biết Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Gia Lai đã tổ chức thành công hàng loạt nhà sách hoành tráng, rộng cả ngàn mét vuông ở TP Pleiku và các thị xã An Khê, Ayunpa. Công ty này còn liên kết với các đơn vị của tỉnh Bình Định thành lập một số nhà sách khá lớn ở TP Quy Nhơn và thị xã An Nhơn của Bình Định…

Từ sự thành công của mô hình Hội sách TP.HCM đang được phát triển và nhân rộng, đến những thành công của những nhà sách tận huyện xa ở các tỉnh Tây Nguyên như tôi thấy, những ai quan tâm tới văn hóa đọc cũng như những người yêu thích sách có thể yên tâm, không phải lo lắng về sự thoái trào, suy giảm văn hóa đọc, nhất là đọc sách. Sách như một người bạn quý bên ta, đọc xong có khi còn đọc lại, nhiều lần.