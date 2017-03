Sách lậu giá cao hơn sách thật 70%

Thủ đoạn mới trong các vụ in lậu tại Hà Nội gần đây là giá sách lậu được in với giá bìa cao hơn sách thật 20%-70%, sau đó giảm giá so với giá niêm yết. Bạn đọc tưởng mua được giá hời nhưng thực tế sách lậu vẫn bán giá cao hơn sách thật mà chất lượng kém hơn rất nhiều.

Vì giới in lậu sao chép toàn bộ từ nội dung đến hình thức, có đầy đủ trang bản quyền, logo First News và NXB nên bạn đọc thường mang sách đến đòi đổi sách thật, điều này vừa thiệt hại cho khách hàng, vừa ảnh hưởng uy tín của First News.

Ông Phước cho biết: “First News đang hoàn tất chứng cứ để khởi kiện dân sự ba đơn vị làm sách lậu trong thời gian tới. Tuy nhiên, chính bạn đọc cũng cần phải tỉnh táo khi lựa chọn sách và nên đến những nhà sách uy tín để không mua phải sách kém chất lượng giá cao”.

Y.THẢO