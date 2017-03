Sách mới: Ngô Bảo Châu “một Nobel toán học”

Theo Kim Thoa (ĐCSVN)

Mỗi trang của cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả một điều thú vị riêng. Nó không chỉ cung cấp cho bạn đọc một hệ thống kiến thức từ nguồn gốc, giá trị của giải thưởng Fields, những nhà toán học được nhận giải thưởng mà còn giúp tất cả các công dân Việt Nam, thế giới đều có điều kiện hiểu sâu sắc con đường dẫn Ngô Bảo Châu đến vinh quang. Một cậu bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, sinh ra trên một đất nước tôn thờ Đạo học, dù chiến tranh gian khổ, dù mưa bom bão đạn cũng không thể giập tắt tinh thần “học, học nữa học mãi” của dân tộc Việt, của những công dân Việt Nam.Quá trình khổ luyện của Ngô Bảo Châu không chỉ mang về cho anh một “vòng nguyệt quế” mà còn mang về cho tổ quốc một giấy chứng nhận “Trí tuệ Việt hoàn toàn có thể sánh vai với trí tuệ của các nước trên thế giới”. Giải thưởng Fields mà giáo sư Ngô Bảo Châu vinh dự nhận được có sức ảnh hưởng rất lớn đối với thế hệ trẻ Việt Nam; nó cổ vũ tinh thần hăng say học tập của sinh viên trong nước, tinh thần phấn đấu không ngừng của các sinh viên Việt Nam khi đi du học, sự nhiệt tình hăng say khoa học, không chịu lùi bước trước khó khăn.Khẳng định lý tưởng sống, lẽ sống của thế hệ trẻ trong mọi thời đại. Mỗi phần của cuốn sách dưới ngòi bút sắc sảo của tác giả Hàm Châu lại có chức năng như một cánh cửa mở ra những điều bí mật về cuộc sống, về quá khứ, hiện tại, tương lai của giáo sư Ngô Bảo Châu để khẳng định tài trí của anh – một công dân yêu nước và mang trong mình lòng tự tôn dân tộc.Tác giả Hàm Châu đã chọn cho mình cách viết rất riêng – ký sự nhưng lại có sự kết hợp tinh tế của báo chí, văn học để mang đến cho độc giả cái nhìn tổng quan về con người, sự nghiệp của Ngô Bảo Châu. Cuốn sách giống như lời tri ân với những người có công trong sự nghiệp đào tạo các tài năng toán học trẻ của đất nước, đưa ra phương pháp phát hiện, đào tạo các em có năng khiếu toán học, tiếp thu, tham khảo khoa học thế giới, môi trường học tốt nhất là lành mạnh, ý thức cá nhân và quyết sách của chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục từ bậc tiểu học, trung học, đại học, sau đại học của nước ta. Nó lại là kim chỉ nam vạch ra chiến lược và cơ chế cho ngành giáo dục Việt trong tương lai. Bên cạnh đó, nó như một bức thông điệp khẳng định chính sách mở của của Việt Nam, sự giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần cộng đồng được đánh giá cao.Giá trị của sách truyền thống, văn hóa đọc cũng được khẳng định sâu sắc qua những lời tâm sự của giáo sư Ngô Bảo Châu. “Bổ đề cơ bản của Langlands” đã mang về cho Ngô Bảo Châu giải thưởng Fields – Ngô Bảo Châu tấm gương của thế hệ trẻ Việt Nam xứng đáng được tôn vinh.Cuốn sách sẽ là món quà quí cho mỗi trường học, cho mỗi gia đình và cho mỗi công dân đề cao ý thức, tinh thần hăng say học tập, nghiên cứu.