Sách nhảm: Do nhà xuất bản đánh mất linh hồn!

Quy trình ra lò một cuốn sách Luật pháp quy định quy trình xuất bản một cuốn sách rất chặt chẽ. Khi đối tác liên kết xuất bản với NXB để in sách thì NXB phải báo cáo đề tài cho Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Xuất bản xác nhận đề tài và cấp mã số để quản lý lưu chiểu. BTV của NXB sẽ xem qua bản thảo cuốn sách, nếu thấy nội dung tốt thì NXB sẽ ký quyết định xuất bản. Đơn vị liên kết phải nộp cho NXB một khoản tiền quản lý phí. Trước khi cấp quyết định xuất bản, đối tác liên kết phải ký hợp đồng liên kết với NXB. Hợp đồng in sách được ký giữa ba bên là NXB, đối tác liên kết và nhà in (NXB ủy quyền cho đơn vị liên kết trả tiền cho nhà in). Đối tác liên kết phải xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh tác quyền của cuốn sách… Sau đó BTV biên tập bản thảo và trình bày sách. Khi sách ra đời, đối tác liên kết phải nộp lưu chiểu cho NXB. NXB nộp về Cục Xuất bản và hơn 10 ngày sau NXB mới ra quyết định phát hành xuất bản. Sách liên kết xuất bản lên ngôi Thị phần sách hiện nay chứng kiến sự lên ngôi của sách liên kết xuất bản. Một công ty phát hành sách khá lớn tại Việt Nam có đến 200 đối tác cung cấp sách nhưng trong đó chỉ có khoảng 10 NXB, còn lại là các công ty sách tư nhân - là đối tác liên kết của các NXB. Trong 10 NXB thì chỉ có năm NXB có sách A, còn lại năm NXB khác chỉ cấp giấy phép chứ ít khi tự làm sách. Doanh thu hằng năm của công ty phát hành sách này chủ yếu dựa vào sách liên kết xuất bản (vài tỉ đồng/đối tác). “Có một thực tế là sách từ các công ty sách tư nhân bán rất chạy vì nội dung phù hợp với thị hiếu của người đọc. Phổ biến nhất hiện nay là các sách văn học dành cho tuổi mới lớn và sách dạy kỹ năng cho trẻ em được dịch từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Vì vậy mà rất nhiều công ty sách đầu tư chọn đề tài, biên tập, trình bày và sau đó chỉ liên kết với một NXB để có giấy “khai sinh” hợp pháp cho cuốn sách” - đại diện công ty phát hành sách này chia sẻ.