Sắp phát hành cuốn sách về cựu Tổng thống Mandela

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. (Ảnh: Getty Images)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Dự kiến, cuốn sách có tên "Nelson Mandela by Himself: The Authorised Book of Quotations" này sẽ được ra mắt vào tháng Bảy năm nay, đúng ngày sinh nhật lần thứ 93 của ông Mandela.Những lời trích dẫn trong sách được lấy từ các bài phát biểu trước công chúng của cựu Tổng thống, cũng như từ các tài liệu riêng tư, thư từ cá nhân cùng các bản ghi âm trong suốt 60 năm qua.Cuốn sách gồm 300 mục khác nhau, từ những chủ đề mang tính chính trị như dân chủ và phân biệt chủng tộc cho tới những giá trị cá nhân như sự lạc quan và tinh thần dũng cảm.Vào ngày 18/7, vị Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi sẽ bước sang tuổi 93. Hiện ông không được khỏe từ sau khi nhập viện hồi tháng Một vừa qua, vì căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp./.