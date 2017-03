Sắp xuất bản cẩm nang trùng tu di tích

Cẩm nang trùng tu di tích sắp được xuất bản là công trình được ghi chép cẩn thận suốt quá trình khảo cổ, trùng tu ở khu di tích Mỹ Sơn từ năm 2003 đến nay. Toàn bộ tiến trình dự án cũng như công tác trùng tu liên quan đã được viết thành sách.

Trước đó, dự án từng xuất bản thành công quyển Champa and the Archeology of My Son (tạm dịch Vương quốc Chăm Pa và khảo cổ học Mỹ Sơn) vào tháng 12-2008. Dự án trùng tu ở Mỹ Sơn do Đại sứ quán Ý tại Việt Nam tài trợ từ năm 2003-2010 với tổng kinh phí gần 1,1 triệu USD.

Q.TRANG