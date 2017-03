Sát thủ đầu mưng mủ nhượng quyền xuất bản ở Mỹ

Indochine Media Inc, một công ty truyền thông có trụ sở tại Milpitas, California, Mỹ đã thương lượng và hoàn tất việc mua bản quyền xuất bản, phát hành bản eBook cuốn sách nói trên tại thị trường Mỹ và quốc tế.



Ông Học Trương - đại diện Indochine Media Inc cho biết thị trường mà Indochine Media Inc hướng tới khi mua bản quyền cuốn sách là cộng đồng người Việt ở nước ngoài.





Theo LAM ĐIỀN ( TT)