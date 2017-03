Sẽ ‘trảm’ sách thiếu nhi nhảm

Ông LÊ HOÀNG - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam: Sai do trình độ tác giả chưa tới, do năng lực của biên tập viên Những cuốn sách có những chi tiết, nội dung sai có thể là do trình độ viết sách của tác giả chưa tới hoặc do năng lực còn yếu của biên tập viên. Trong quy trình công tác biên tập tại NXB, trong các cuốn sách đều có bảng đính chính. Nếu cuốn sách đã được xuất bản lần đầu có sai sót thì sẽ được tác giả hoặc NXB chỉnh sửa, thêm bớt ở lần tái bản bổ sung tiếp theo. Việc độc giả, truyền thông góp ý để hoàn thiện một tác phẩm là điều cần thiết. NXB nên cầu thị và tiếp nhận những đóng góp để lần tái bản bổ sung cuốn sách sẽ hay và hữu ích hơn. Điều này cũng góp phần ngăn chặn những cuốn sách nhảm, sách rác ra ngoài thị trường. NAM TRÂN