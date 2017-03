Sông Đông êm đềm lần đầu tiên được in trọn vẹn

Sách do một nhà xuất bản Nga chuẩn bị nhưng lại in ở Ukraine. Tác phẩm được in thành một tập với số lượng 1.000 bản sẽ ra mắt muộn nhất là ngày 9-4 tới. Văn bản đưa in do nhà văn Alexandr Struchkov và người con gái cả của Sholokhov chuẩn bị. Theo đại diện phân hội nhà văn Nga ở Kharkov, bản in mới sẽ khôi phục mấy nghìn từ của Sholokhov, cũng như cả một chương mô tả cuộc nổi dậy ở nhà ga Veshenskoi trước đây đã bị cắt bỏ.



Sông Ðông êm đềm bắt đầu xuất bản năm 1927 và khi đó đã có những lời đồn đầu tiên về việc tác giả cuốn tiểu thuyết sử thi này không phải là người đề tên ở tác phẩm - Mikhail Sholokhov (vào lúc công bố những chương đầu ông chỉ mới 22 tuổi). Trong mấy chục năm qua, vấn đề quyền tác giả của tác phẩm này luôn là trung tâm chú ý của ngành nghiên cứu Sholokhov ở nước ngoài, sau đó là ở Nga.



Bản thảo hai cuốn đầu của tiểu thuyết này lâu nay bị coi là thất lạc và chỉ mới được tìm thấy lại năm 1999, 15 năm sau khi nhà văn qua đời; việc nghiên cứu tự dạng cho thấy văn bản do chính tay Sholokhov viết. Năm 2006 các bản thảo đã được xuất bản và chúng cũng đã được đưa lên Internet.





Theo NGÂN XUYÊN (TTO, www.newsland.ru)