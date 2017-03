Tác giả bài thơ "Triệu đóa hoa hồng" qua đời

Nhà thơ Andrei Voznesensky - Ảnh: AP

Andrei Voznesensky được biết đến với những bài thơ có giai điệu đặc sắc, rất được các nhà phê bình ca ngợi trong thời kỳ Xô Viết. Nhà văn từng giành được giải Nobel văn chương và là tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Doctor Zhivago (Bác sĩ Zhivago) Boris Pasternak được coi là người thầy thông thái cũng như nguồn cảm hứng thi ca của Andrei Voznesensky.

Những tập thơ nổi tiếng của ông bao gồm The Triangular Pear, Antiworlds, Stained-glass Master, Violoncello Oakleaf, Videoms and Fortune Telling by the Book. Một số tác phẩm của Andrei Voznesensky đã được phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng, trong đó có tác phẩm Triệu đóa hoa hồng rất quen thuộc với thính giả Việt Nam. Ca khúc này được chuyển thể từ bài thơ Million of Scarlet Roses mà ông viết để tặng cho ca sĩ nổi tiếng Alla Pugacheva của Liên Xô vào năm 1984.

Ngoài ra tác phẩm Antimiry của ông trở thành một vở kịch nổi tiếng thế giới được trình diễn tại nhà hát Taganka năm 1965. Tác phẩm Juno and Avos của ông cũng đã được chuyển thể thành vở nhạc kịch rock opera nói về cuộc đời và cái chết của Nikolay Rezanov và được biểu diễn trên sân khấu Lenkom.

Trong suốt những năm 60, ông thường xuyên qua Châu Âu và Mỹ để đọc thơ cùng với người bạn, nhà thơ Yevgeny Yevtushenko của mình và từng gặp gỡ với các nhân vật nổi tiếng như Allen Ginsberg, Arthur Miller, Marilyn Monroe và Robert Kennedy. Năm 1976 tên của ông được đặt tên cho một tiểu hành tinh (3723 Voznesenskij) mà nhà thiên văn học Xô Viết Nikolai Stepanovich Chernykh khám phá ra. Năm 1978, Andrei Voznesensky được tặng giải thưởng Nhà nước Liên Xô. Năm 2008, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đã trao giải thưởng nhà nước dành cho ông.

Andrei Voznesensky còn là thành viên danh dự của hàng chục viện hàn lâm trên thế giới, trong số đó có Viện Hàn lâm Giáo dục Nga, Viện Hàn lâm Văn học Nghệ thuật Mỹ, Viện Hàn lâm Nghệ thuật Bavaria, Viện Hàn lâm Goncourt và nhiều viện hàn lâm khác.

Theo NGHI XUÂN (TTO/BBC News, AP, Wikipedia)