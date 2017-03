Tác giả của 7 thói quen để thành đạt qua đời

Tiến sĩ Stephen R. Covey (ảnh), tác giả của cuốn sách nổi tiếng thế giới The 7 Habits of Highly Effective People (tạm dịch: 7 thói quen để thành đạt) đã qua đời tại trung tâm y tế khu vực Đông Idaho (Mỹ) vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 16-7 do bị ảnh hưởng di chấn từ vụ tai nạn xe đạp vào tháng 4 vừa qua

Tiến sĩ Stephen R. Covey, sinh năm 1932, được công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất do tạp chí Time bình chọn (vào năm 1996), được trao tặng 10 bằng tiến sĩ danh dự của các trường đại học danh tiếng nhất ở Mỹ. Covey đã dành cả cuộc đời mình để chứng minh làm thế nào mọi người thực sự có thể kiểm soát vận mệnh của họ với những hướng dẫn sâu sắc nhưng đơn giản. Tác phẩm nổi tiếng thế giới và bán chạy nhất (20 triệu bản) của ông là The 7 Habits of Highly Effective People được NXB Simon & Schuster xuất bản vào năm 1989 và đã được dịch ra 40 ngôn ngữ trên thế giới. Theo K.Ngọc (NLĐ)