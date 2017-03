Tái bản Gái quê nhân 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử

Tập thơ Gái quê ấn bản năm 2012

Ngoài các tiết mục ca nhạc, diễn ngâm thơ Hàn Mặc Tử, chương trình kỷ niệm còn giới thiệu tập thơ Gái quê bản in năm 2012 do Phương Nam và NXB Hội Nhà Văn thực hiện.

Tập thơ Gái quê là tác phẩm đầu tay của Hàn Mặc Tử, xuất bản năm 1936, in tại nhà in Tân Dân, Hà Nội, xong ngày 23-10-1936. Sách gồm 48 trang khổ 12,5x19,4 với 34 bài thơ, tác giả tự phát hành. Sau khi xuất bản tập Gái quê, kế đến là cái chết của Hàn Mặc Tử (vào lúc 5g45 sáng 11-11-1940), tập thơ đã nhanh chóng tuyệt bản. Năm 1992, NXB Hội Nhà Văn và Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học TP.HCM có in và giới thiệu lại một số tập thơ tiêu biểu của các nhà thơ đại diện cho dòng thơ mới.

Riêng với Hàn Mặc Tử, tập thơ Gái quê do không tìm được bản in năm 1936 nên chỉ sử dụng theo bản chép tay của nhà thơ Chế Lan Viên do nhà văn Vũ Thị Thường trao lại. Từ đó, tập thơ Gái quê - bản in ở nhà in Tân Dân năm 1936 - vẫn tiếp tục được truy tìm.

Năm 2012, ông Đặng Tiến (ở Orléan, Pháp) đã được bà Hoàng Thị Quỳnh Hoa (ở Maryland, Mỹ) trao lại từ một bản sao trong tư liệu người cô là Hoàng Thị Kim Cúc (Huế), do Trần Như Uyên đánh máy lại năm 1969. Bản này cũng được sao lại từ một bản đánh máy khác của nhà thơ Phan Văn Dật cùng ở Huế. Tập thơ tìm được này có 34 bài.

Như vậy, hi vọng tập thơ Gái quê ấn bản năm 2012 này chính là bản sao đúng nguyên mẫu của tập Gái quê xuất bản năm 1936 mà lâu nay giới sưu tập lẫn nghiên cứu đều không tìm được để lưu giữ.

Theo LAM ĐIỀN (TTO)