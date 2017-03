Tài xế taxi làm thơ

Không nén nổi tò mò, nhân ngày Thơ Việt Nam sắp tới, tôi đã tìm gặp Thịnh Taxi.

Tập thơ Trăng rơi với 124 bài thơ trữ tình mượt mà của Thịnh Taxi.

“Anh làm thơ từ lúc nào?”, gặp nhà thơ Thịnh Taxi ở Huế, tôi hỏi. Thịnh Taxi: “Từ khi mô không biết nữa. Những khi thấy trong lòng lâng lâng một điều chi khó tả là tui lại viết ra thơ. Chẳng nhằm mục đích trở thành nhà thơ nhà thiếc chi mô, mà chủ yếu cho mình và sau đó là những người thân đọc cho vui để thêm yêu cuộc đời”.

Quê quán Thịnh Taxi là TP Huế, năm nay 45 tuổi. Hằng ngày anh ôm vô lăng taxi đón đưa khách trong TP Huế. Anh chạy xe taxi, hằng ngày bon chen với cuộc sống áo cơm, lấy cảm hứng và thời gian đâu để làm thơ? Thịnh Taxi tâm sự mỗi khi thư thả ngồi chờ khách bên đường là thơ lại trào ra. Có lẽ phong cảnh sông Hương núi Ngự trữ tình cộng với sự rung cảm của một vùng quê mình sinh ra và lớn lên đã khiến lòng anh không thể không tuôn trào cảm xúc. Chẳng hạn, trước nàng xuân Quý Tỵ “thướt tha, nõn nà”, tức cảnh sinh tình anh viết:

Xuân mấy độ xuân về theo mưa nắng

Giữa muôn trùng khói sóng phủ chiêm bao

Xuân ơi xuân - tìm em ở nơi nào

Em sẽ đến dường như không hẹn trước…

Nhưng từ yêu thơ, làm thơ đến in thơ là một hành động… dũng cảm. Vì trong làng thơ ai cũng biết thơ in ra bán không được. Vậy điều gì đưa anh tới quyết định in thơ? Thịnh Taxi cười: “Một hôm tui gặp nhà thơ Võ Quê, đọc cho anh ấy nghe một số bài thơ. Nghe xong, anh Võ Quê gật gù thơ cậu được đó và khuyến khích tui in. Thế là tui chọn ra 124 bài thơ in thành tập Trăng rơi”.

Đọc những dòng thơ trữ tình khá mượt mà của anh, tôi biết Thịnh Taxi đến với “nàng thơ” không phải chỉ để ghé chơi mà với một thái độ nghiêm túc. Nói về những dự định sắp tới của mình, Thịnh Taxi cười: “Chưa có chi cụ thể. Trước mắt là tiếp tục chạy xe taxi và tất nhiên là nguyện chung thủy với nàng thơ đến khi mô nàng bỏ tui mà đi thôi”.

Thơ có thể là vô nghĩa. Nhưng với người lái xe taxi này, thơ có thể đã đem lại cho anh những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống còn bề bộn lo toan. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đọc những vầng thơ nhiều rung cảm của Thịnh Taxi trong thời gian tới.

TỪ NGUYÊN THẠCH