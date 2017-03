Thái Nam Anh: Một người lính làm thơ rất "lành" (*)

Thái Nam Anh sinh năm 1957 tại Hà Nội, quê mẹ Cà Mau, cử nhân triết học. Ông đã in Truyện ở đại đội 3 (truyện - ký) và có thơ in chung trong các tập Người lính - cội nguồn, Thơ chiến sĩ miền Đông. Tài sản văn học của Thái Nam Anh dày hơn trong năm 2010 này khi in thêm tập thơ Nhìn phẳng. H.Nhân